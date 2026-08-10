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Más de 100 millones de euros: un precio desorbitado ante el City para cerrar el fichaje de Bouaddi

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¿Estará de acuerdo el club inglés?

El Manchester City coloca al marroquí Ayoub Bouaddi, estrella del centro del campo del Lille francés, en lo más alto de su lista de objetivos dentro de la fortaleza de los Citizens, en el presente verano, para reforzar sus filas antes del arranque de la nueva temporada.

El Manchester City piensa en fichar al centrocampista marroquí de 18 años, para ocupar el lugar de Rodri, que está cerca de incorporarse a las filas del Barcelona.

Bouaddi ofreció una actuación destacada en el Mundial 2026, donde acaparó los focos especialmente en la jornada inaugural durante el empate 1-1 de Marruecos ante Brasil, lo que lo convirtió en el centro de las miradas de los grandes clubes europeos.

Numerosos informes de prensa apuntaron a que el Manchester City ha alcanzado un acuerdo sobre las condiciones personales con Bouaddi, y solo queda por cerrar las negociaciones con el Lille.

En este sentido, el diario español "As" afirmó que el Lille pedirá 130 millones de euros a cambio de desprenderse de la estrella marroquí.

Los indicios apuntan a que el fichaje podría cerrarse durante los próximos días, en caso de que el Manchester City y el Lille alcancen un acuerdo definitivo sobre el valor económico del traspaso, lo que representaría un salto cualitativo en la trayectoria del prometedor jugador marroquí.


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