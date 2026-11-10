Un informe periodístico reveló este martes la situación de Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, en la concentración de la selección de Francia tras los últimos acontecimientos.

La concentración de la selección francesa comenzó antes del enfrentamiento ante Italia (12 de noviembre) y la posterior recepción a Turquía (15 de noviembre), en medio de una gran expectación por la situación de Kylian Mbappé, tanto en lo relativo a su rendimiento sobre el terreno de juego como a su papel en el equipo, en el que porta el brazalete de capitán.

Con la ausencia de Ousmane Dembélé, se espera que el nuevo seleccionador francés, Zinedine Zidane, alinee a Mbappé como delantero puro, en lugar de hacerlo jugar en la banda izquierda.

Aquel experimento no se mantuvo ni una hora en el anterior parón internacional, debido a la lesión de rodilla que sufrió Mbappé en septiembre, que se produjo durante el primer partido en Turquía.

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Tampoco tendrá que lidiar con la tensión que reinó en la relación entre los jugadores del Real Madrid y del Paris Saint-Germain en las últimas semanas, especialmente en lo que respecta a la competición del Balón de Oro.

Según el diario «L'Équipe», Dembélé no respondió a un mensaje de WhatsApp de Mbappé en un intento de calmar las cosas, algo que el capitán de la selección francesa no comprendió.

Un Mbappé más aislado

Esta última concentración de septiembre dejó su huella en el vestuario de la selección francesa, pese a lo breve de la aparición de Mbappé en ella, debido al regreso anticipado del jugador del Real Madrid a su club.

El diario describe al jugador como más aislado ahora, mientras que durante el Mundial estaba siempre rodeado de su círculo cercano, formado por Dembélé, Thuram, Olise y Chérki.

El desencuentro con Dembélé, conocido por su carácter alegre, dejó su marca, y quizás Mbappé lo subestimó. Este último intentó salvar la situación, pero no siempre de la manera más adecuada.

El diario L'Équipe señaló en varias ocasiones que el número 10 francés mostró interés por algunos de sus compañeros de equipo y miembros del cuerpo técnico, algo que resultó inusual y que se interpretó como oportunismo.

Además, la ausencia de Thuram, con quien mantiene una relación estrecha, no es una buena noticia para Mbappé, ya que el jugador del Inter de Milán suele lograr cerrar la brecha.

Mbappé debe encontrar su lugar en un grupo en constante cambio y, como capitán, y también como figura controvertida, sabe que su liderazgo emana fundamentalmente de su rendimiento sobre el terreno de juego.

En el pasado demostró ser capaz de convertirse en una fuerza unificadora para el equipo, como ya ocurrió en Estados Unidos, y ahora debe repetirlo.