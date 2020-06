Marvin Bernárdez se encuentra a la espera de una propuesta

Primera División de Honduras: El jugador que quedó libre de Club Vida tras seis temporadas está expectante por conocer su próximo destino.

Marvin Bernárdez se topó con la desafortunada situación de quedarse sin contrato con Club Vida, institución que lo vio nacer como profesional y en la que defendió los colores del equipo desde 2014 hasta el presente año.

La crisis financiera llevó a que la Flecha quedara libre y ahora espera una propuesta con el fin de encauzar su carrera, ya sea en el fútbol hondureño o en el exterior, dado que su nombre había sonado para partir hacia o a la .

En este sentido, el extremo derecho de 25 años expresó que queda a la espera para ver "qué pasa en estos días de junio, si pasa algo afuera o me quedo en el país", según declaraciones que consigna el sitio DIEZ.

Asimismo, el ceibeño no mostró desesperación ante la incertidumbre ante la crisis que golpea por la pandemia y se entusiasmó: "Me veo en un nuevo equipo en los próximos días, ya sea aquí en el país o en el extranjero... Me considero un jugador accesible para ser pagado por cualquier equipo, pero hay equipos que tienen un tope salarial y tengo que pensar en mi futuro".

Con Vida, Bernárdez se dio el gusto de disputar el pentagonal en el Apertura 2019, en el cual se destacó al cerrar 3º, sólo por detrás de Olimpia y Motagua. Y hasta que se cancelara el Clausura 2020, su equipo marchaba 5º.