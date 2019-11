Marvin Angulo: "Esta oportunidad que me dio Ronald es importante para mí"

Primera División de Costa Rica: El mediocampista se mostró agradecido por la oportunidad que le dio Ronald González en la Selección de Costa Rica.

Marvin Angulo se volvió a poner la camiseta de en estos últimos dos partidos por la Nations League de la Concacaf. El mediocampista de 33 años fue titular en el triunfo ante Curazao y entró desde el banco en el empate de este último domingo ante Haití.

En unas declaraciones para Radio Columbia este lunes, el jugador de Saprissa se mostró agradecido por la chance de volver a jugar para la Sele: "Esta oportunidad que me dio Ronald es importante para mí, para tomar confianza, que me la dieron desde el día que llegué. Es importante que lo tomen en cuenta y uno se siente importante en el grupo”.

"Tengo la felicidad de no solo de volver, sino de jugar, porque siempre me llamaban y no jugaba. Hicimos lo que Ronald quería y eso es importante", agregó.

Costa Rica abrochó su boleto a las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf que se disputarán en marzo.