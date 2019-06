Martino pide tener cuidado con Uriel Antuna

Gerardo Martino habló sobre la actuación de Uriel Antuna frente a Cuba

Gerardo Martino, entrenador de la Selección mexicana, se refirió a la actuación de Uriel Antuna ante Cuba donde marcó tres goles a "una buena noche" al ser sus primeras intervenciones con el combinado nacional.

Incluso el 'Tata' pidió no marear al futbolista del de la , ante futuros comentarios que puedan venir por parte de los medios de comunicación.

"Para alguien que recién empieza no es nada más ni nada menos que una buena noche. Les pediría a ustedes ojo en el lugar en el que ubican esta actuación de Uriel, sean cuidadosos porque los futbolistas, sobre todo jóvenes, pueden llegar a confundirse", expresó Martino en conferencia de prensa en el Rose Bowl de Pasadena .

"Lo primero que le diría (a Uriel Antuna) es, 'no escuches demasiado, no entres tanto en redes sociales, no veas demasiados programas'. Seguramente no seremos nosotros quienes desubiquemos al chico, tendremos palabras que tengan que ver con la calma", agregó el timonel que no ha perdido un solo encuentro desde que asumió la dirección técnica del equipo mexicano.