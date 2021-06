Martino: “Es el peor momento en cuanto a resultados”

El entrenador de la Selección mexicana aceptó la crisis que vive el combinado nacional

Tras igualar sin goles con Honduras, donde México reflejó un dolor de cabeza como lo es la contundencia, el director técnico de la Selección mexicana Gerardo Martino aceptó que están viviendo el peor momento en cuanto a resultados, al ser el segundo encuentro sin poder alcanzar la victoria.

La selección encabezada por Martino había ilusionado con el arranque de su gestión donde alcanzaron el título de la Copa Oro en 2019, sin embargo, los números de los últimos encuentros han sido un reflejo de la falta de gol, en medio de la ausencia por lesión de Raúl Jiménez.

“Yo lo que creo es que un proceso de cuatro años evidentemente hay momentos mejores y otros no tanto. Repito, no estoy preocupado, sé que hay cosas para mejorar, pero no estoy preocupado con el rendimiento. Evidentemente es el peor momento en cuanto a resultados, teniendo en cuenta que llevamos dos años y medio y que a lo mejor este no es el momento más importante de esos cuatro años, donde claramente lo tenemos a partir de septiembre. Creo que estamos a tiempo de salir de este decaimiento en cuanto a conseguir los resultados”, mencionó en conferencia de prensa.

“Es cierto, el momento, la época de menos contundencia coincide con la ausencia de Raúl. Con Raúl pasaron dos cosas, decayó el rendimiento del Wolverhampton y también a nosotros nos hacen falta los goles que el provocaba porque en definitiva él estaba muy cómodo con el sistema, encontraba las situaciones de gol, es el goleador de mi ciclo y una ausencia tan importante como la de Raúl no es tan fácil de disimular”, agregó.

El Tata descartó sentirse en deuda por lo desarrollado frente a los Catrachos y sentenció que una serie de encuentros no marcarán todo un proceso.

“Si para analizar un proceso hasta ahora habría que analizar dos años y medio porque no podemos estar permanentemente pensando si estamos o no en deuda cada dos o tres partidos ni en Copa Oro estábamos con el pago de la deuda saldada cuando fuimos campeones, ni ahora tampoco creo que haya una deuda pendiente, hay cosas por mejorar y lo seguiremos intentando hacer. Estamos por muy buen camino y lo seguiremos reafirmando. Seguramente vamos a mejorar también con los resultados. Está claro que no es la mejor época en cuanto a resultados conseguidos”, respondió a pregunta expresa de Goal.

“Los refuerzos no me gustaría mencionarlos por supuesto que ya está, pero me parece que le corresponde a Jaime y seguramente será el. No sé si ya habrá hablado con los futbolistas, esperábamos pasar el día de hoy, ellos jugando en España y nosotros aquí, así que no puedo responder la pregunta”, dijo sobre los refuerzos que cederá a Jaime Lozano y la Selección Sub 23 para los Juegos Olímpicos.