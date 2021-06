Martino: “Es una falta de respeto decir que no tenemos un nueve”

El entrenador argentino se manifestó respecto a las críticas por mínimos centros delanteros

Gerardo Martino, director técnico de Selección mexicana, salió en defensa de Alan Pulido y Henry Martín ante las constantes críticas por una supuesta falta de centros delanteros.

En conferencia de prensa previo al compromiso frente a Estados Unidos por la Final de la Concacaf Nations League, el Tata consideró que los medios de comunicación son quienes juzgan a raíz de la ausencia de Raúl Jiménez y Javier Hernández.

“A mí la verdad que las preguntas nunca me molestan ninguna pregunta de ninguna índole, lo que sí me parece que es una falta de respeto decir que no tenemos ‘9’, tenemos dos ‘9’: uno es Alan Pulido y el otro Henry Martín. Después la evaluación que ustedes hacen de los futbolistas citados depende de ustedes, pero nosotros no citamos jugadores que posicionalmente jueguen en otro lugar que no sea centro delantero, cualquiera de ellos dos, en su equipo y en Selección, lo hacen en ese lugar”, mencionó tras haber considerado de nueva cuenta a Pulido y Martín para la Fase Final de Liga de Naciones y los compromisos amistosos del verano.

Más allá de la juventud de la selección de las Barras y las Estrellas, puso especial énfasis en lo que podrán hacer Christian Pulisic, Sergiño Dest y Weston McKennie.

“Estados Unidos tiene un plantel joven e importante, después seguramente nos quedaremos todos con Pulisic, porque juega en el último campeón de la Champions, un equipo muy bueno o Dest por que juega en Barcelona o Weston McKennie porque está en la Juventus, pero en realidad hay muy buenos futbolistas en cada puesto, que juegan en equipos relevantes y en un gran porcentaje lo hacen en Europa”, señaló.

Será el próximo 30 de junio cuando Jaime Lozano informe la lista final para los Juegos Olímpicos Tokyo 2021 donde ha causado ruído el tema Hirving Lozano y Héctor Herrera en referencia a dos de los tres posibles refuerzos.

“En realidad desconozco como hacerlo (evitar que haga ruído con los jugadores), creo que tampoco tengamos la potestad de poder cambiar esa situación. La lista de Juegos Olímpicos como ha dijimos muchas veces y de los futbolistas que vengan a la Copa Oro está en un alto porcentaje definida. En el momento que corresponda se lo anunciaremos a los futbolistas y en el momento que corresponda, Jaime dará su lista y yo daré la mía”, explicó.

La Final del Final Four también quedará marcada por el choque de la experiencia de jugadores del Tri contra la juventud de los integrantes de Estados Unidos: “En todo caso, dependerá de qué Selección pueda imponer su juego. Nosotros lo haremos a nuestra manera, con jugadores de experiencia que saben manejar partidos, respetando una idea de juego. Tendrá lo suyo Estados Unidos a partir del vértigo y ritmo que puedan tener con base en su juventud. Pero estamos esperanzados en jugar el partido que pretendemos nosotros”.