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Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

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Martínez motiva a los «grandes de Portugal» y justifica la titularidad de Félix

Portugal vs Uzbekistán
Portugal
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R. Martinez
J. Felix
C. Ronaldo
Portugal
Uzbekistán
EE. UU.
España

Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, ha justificado los cambios en la alineación para el partido contra Uzbekistán de este martes, correspondiente a la segunda jornada del Mundial 2026.

Cristiano Ronaldo liderará el ataque, mientras que Bernardo Silva será suplente y João Félix ocupará su lugar.

En defensa, Rubén Díaz reemplaza a Tomás Araujo.

Antes del pitido inicial, Martínez habló con «Sport TV» y explicó: «Somos un equipo que necesita la posesión y que sabe aprovechar los espacios interiores».

Y añadió: «Hoy era importante contar con un jugador como Félix en el centro del campo e inyectar sangre nueva en el once; João y Rubén aportan frescura sin cambiar nuestro estilo. Hoy debemos mantener la calma y sentirnos orgullosos de jugar con la selección».

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 Sobre la presencia de Félix en el once, añadió: «Enfrentamos una defensa de cinco, similar a la de Armenia, y João ya demostró su capacidad para aprovechar los espacios». Ha entrenado muy bien y destaca en espacios reducidos, algo que no aprovechamos en el primer partido. Debemos explotar la calidad que tenemos y João ha demostrado que está preparado».

Y concluyó: «Nuestros jugadores son experimentados y saben que debemos centrarnos en nosotros mismos, creer en nuestra calidad, esfuerzo y orgullo por los valores del pueblo portugués».

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