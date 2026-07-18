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Martínez: «He mejorado mucho desde el partido contra Egipto... y se me saltan las lágrimas cuando lo recuerdo»

Damián Martínez
Argentina
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Egipto
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Gran determinación

Emiliano Martínez, portero de Argentina, se mostró orgulloso de los logros recientes de la Albiceleste y admitió que a veces se emociona al recordarlos, antes de la final del Mundial 2026 contra España.

En la víspera del partido, afirmó: «Primero debemos ganar; solo pienso en eso. Lo que hemos conseguido es fruto de la evolución del equipo; llevamos años construyendo algo indescriptible. A veces lloro al recordar lo logrado. Debemos disfrutar este momento, pues un futbolista no siempre valora lo conseguido. Hay que saborearlo, porque perdurará toda la vida».

Sobre la final, añadió: «Me siento muy tranquilo. Si me hubieras visto en la eliminatoria… Muchos creen que un buen portero solo para balones, pero hay más: manejar los centros y dar seguridad al sacar el balón hacia atrás. Eso les da confianza; mi labor es darles seguridad para que se centren en atacar. Intento ayudarles cuando me necesitan. Gracias a Dios, en este Mundial marcamos tres goles por partido».

Sobre su estado físico, admitió: «Sigo sintiendo dolor en la mano cada día. Evité operarme porque sabía que sería muy intenso. Todos los médicos a los que consulté me dijeron que necesitaba operarme, que si no, no podría jugar. Durante toda la fase de grupos no pude entrenar con el equipo, y eso me afectaba porque me encantan los entrenamientos. Pero desde el partido contra Egipto, he vuelto a entrenar con normalidad y ahora me siento mucho mejor».

Sobre ser un ejemplo para los niños, añadió: «Es maravilloso ver a tantos niños que quieren ser porteros. Pero siempre les digo a los padres que prefiero que sus hijos sean delanteros antes que porteros, porque esta posición es muy difícil. Les aconsejo que trabajen y se esfuercen, y espero que me vean como un ejemplo de sacrificio y superación».

Como hincha de Argentina, habría llorado igual que bajo los palos. De niño lloré cuando Jens Lehmann detuvo el segundo penalti. Siempre admiré a la selección argentina y, cuando me mudé a Inglaterra, mi meta fue ser su portero. Ya había jugado con las juveniles, así que llegar al equipo mayor no fue nuevo para mí».

Sobre el legado de esta generación, cerró: «No sé cómo nos recordará la gente, pero nosotros sabemos quiénes somos. Somos argentinos, hablamos dentro del campo, no fuera. Todos venimos de familias sencillas, donde padre y madre trabajan duro. Somos un grupo unido que ha crecido juntos. Deseo que nos recuerden como a cualquier argentino: trabajadores que, pese a las dificultades, nunca se rinden».

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