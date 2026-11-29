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El capitán del Arsenal, Martin Odegaard, ha pedido a sus compañeros más acierto de cara a puerta tras los empates consecutivos ante el Newcastle y el Borussia Dortmund. El centrocampista noruego cree que el Arsenal debe afinar la puntería para superar a un peligroso Manchester City dirigido ahora por Enzo Maresca.

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El Arsenal busca mejorar su eficacia en el Emirates

Odegaard ha señalado que su equipo debe corregir su falta de acierto de cara a puerta tras una semana frustrante de ocasiones desperdiciadas. Pese a dominar durante largos tramos de sus últimos partidos, el conjunto del norte de Londres tuvo que conformarse con sendos empates ante el Newcastle y el Dortmund. Odegaard cree que convertir ese dominio en goles es lo que le falta a la plantilla de Mikel Arteta para mantener el impulso en la lucha por el título.

Odegaard subrayó la importancia de mejorar en el último tercio del campo y señaló que la plantilla es plenamente consciente de sus carencias actuales. «Fue cuestión de pequeños detalles, quizá nos faltó un poco más de calidad en los momentos decisivos y eso nos impidió marcar más goles. El Dortmund es un equipo muy bueno que no ha perdido en su liga esta temporada, pero estamos decepcionados porque creo que merecimos ganar. Sabemos en qué podemos ser más eficaces, está claro para todos, así que tenemos que trabajar en ello y mejorar ese aspecto, sin dejar de hacer todas las demás cosas buenas que tenemos en nuestro juego. Así trabajamos siempre, la verdad: mejoramos los aspectos en los que debemos progresar y también nos centramos en nuestros puntos fuertes», afirmó en la web oficial del club.

Preparados para la etapa de Maresca en el City

El reto no será más sencillo para el Arsenal, que se prepara para recibir a un Manchester City que ha evolucionado bajo la dirección de Maresca . El exentrenador del Leicester ha implantado su propia filosofía táctica en el Etihad, lo que plantea nuevos problemas que el Arsenal deberá resolver. Odegaard reconoció que, aunque ha cambiado quien está al mando, el Manchester City sigue siendo tan peligroso como siempre , especialmente por su potencial ofensivo.

Sobre el cambio táctico de su rival, el noruego dijo: «Enzo Maresca ha introducido algunos cambios y, por supuesto, cada entrenador tiene sus propias ideas y cosas que quiere hacer. Esta semana nos hemos preparado para lo que nos espera y tendremos que dar nuestra mejor versión para conseguir un buen resultado. Independientemente de sus últimos resultados, el City siempre es un equipo fuerte, con mucha calidad sobre el campo, así que esperamos otro partido difícil. Está muy bien organizado y, con los jugadores que tiene arriba, puede hacerte daño en cualquier momento. Sabemos a qué nos enfrentamos, tenemos que estar preparados para una dura batalla».

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Aprovechar el factor campo en la lucha por el título

Con la expectativa de que el Emirates Stadium presente un ambiente ensordecedor para la visita del Manchester City, Odegaard quiere apoyarse en la afición para conseguir tres puntos vitales. El centrocampista entiende la importancia de este encuentro en el contexto de la temporada de Premier League. Una victoria no solo pondría fin a la racha de empates, sino que también supondría toda una declaración de intenciones ante uno de sus principales rivales por el título.

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«Hoy toda nuestra atención está puesta en la Premier League, porque tenemos otro gran partido en el Emirates Stadium contra el Manchester City. Hemos empezado bien y tenemos que seguir yendo a por la liga, manteniendo un nivel alto en todos los partidos», insistió Odegaard. «Jugamos en casa, ante nuestra gente, así que aprovechemos la ocasión y salgamos a por el partido. Queremos ir a por todas. La mentalidad es la de siempre: buscar la victoria y centrarnos en nosotros mismos. Hagámoslo y veremos adónde nos lleva».

Cómo afrontar un exigente calendario invernal

A medida que se acercan las fiestas, el calendario se carga cada vez más de partidos y exige la máxima concentración de toda la plantilla. Odegaard no quiere mirar demasiado lejos e insiste en que los jugadores deben mantener la disciplina de pensar «partido a partido» para superar este tramo decisivo. Con encuentros de gran importancia sucediéndose a un ritmo vertiginoso, el capitán disfruta de la presión que conlleva jugar al máximo nivel del fútbol europeo.

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«Estamos en un tramo de partidos realmente emocionante», comentó. «Es inevitable mirar el calendario y ver el programa que tenemos ahora mismo y, por supuesto, somos conscientes de ello. Pasa a menudo, en todas las temporadas, y la clave siempre es centrarse en el presente y dedicar el 100 % de la atención al siguiente reto. Cada partido es importantísimo: eso es lo que uno quiere y es a lo que llevamos mucho tiempo acostumbrados como grupo».