Martin Ødegaard, antes del Noruega-España: "Estoy contento con la decisión de marcharme del Real Madrid"

El futbolista del Arsenal habló en la previa al partido contra La Roja y repasa su pasado merengue. "Es el club con más presión del mundo", dijo.

Martin Odegaard, mediocampista internacional noruego del Arsenal, habló este sábado en la previa al gran partido que medirá a su selección con la de España este domingo en Oslo, por la fase de clasificación a la Eurocopa de Alemania 2024.

El ex del Real Madrid y de la Real Sociedad habló sobre su pasado en LaLiga y confesó que el equipo de Chamartín es el club con "más presión" de todo el mundo". Además, admitió que para él es "especial jugar contra España", pero que lo importante será conseguir una victoria que les acerque a la Euro.

¿Qué significa para ti enfrentarte a la Selección de España?

Siempre será especial jugar contra España. Lo más importante para mí es la posibilidad de clasificarnos.

¿Por qué no probó a quedarse más tiempo en el Real Madrid?

Mi tiempo en Madrid fue bueno. Fue una etapa positiva. He aprendido a madurar y ha sido un gran aprendizaje, pero necesitaba jugar más. Estoy contento con la decisión de marcharme y de como ha ido la carrera. De no haber pasado por el Madrid no hubiera llegado al nivel que tengo hoy. El Madrid es el club más grande el mundo y la presión allí también lo es.

¿Noruega es solo Haaland?

Haaland es el mejor delantero del mundo, pero Noruega es mucho más. Somos un equipo con buenos jugadores. Tenemos la suerte de tener al mejor, que es Haaland. Pero todos debemos trabajar para el equipo si queremos ganar a España.

¿Sería un golpe duro que un equipo con tantos buenos jugadores se quedara fuera de la Eurocopa?

Aún tenemos posibilidades y creo que estaremos en Alemania. Hemos tenido problemas en el arranque de los partidos, fundamentalmente contra Escocia y Georgia, y nos penalizaron los errores.

¿Qué debe hacer Noruega para ganar a España?

Lo más importante es hacer nuestro juego sin pensar más en el rival. Debemos aprender a ser más pícaros. En Málaga aprendimos que podemos hacer correr a España, pero también que el mínimo error nos penaliza.

¿Cómo va su relación con Rodrigo tras la entrada del último fin de semana en la Premier?

Me hizo penalti, pero eso no tiene que ver con el partido frente a España.