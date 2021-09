Martín Lasarte medita utilizar a Vidal como "falso 9" frente a Colombia

El técnico de La Roja no descartó sacar de su posición al volante del Inter de Milán para reemplazar al suspendido Eduardo Vargas.

Este jueves, la Selección chilena visita a Colombia, por la décima fecha de las Eliminatorias sudamericanas a Qatar 2022, en duelo donde La Roja necesita sumar con urgencia para no alejarse de la pelea por un boleto a la próxima cita planetaria.

Y una de las sensibles bajas que tendrá el combinado nacional es Eduardo Vargas, quien quedó suspendido por acumulación de tarjetas amarillas en el cruce ante Ecuador en Quito. Por lo mismo, Martín Lasarte tendrá que rearmar su esquema y una de las opciones que baraja es sacar de su posición al volante del Inter de Milán, Arturo Vidal.

"Arturo jugó en Barcelona como una especie de falso 9, lo hizo en varios partidos. Arturo es el goleador de Chile, es la realidad también, y es un jugador que tiene muchas características que lo hacen polivalente, que ahora nos pueden parecer extrañas, pero tiene un talento que abunda. Esa es una posibilidad. La otra es contar con alguno de los delanteros como (Iván) Morales, (Luis) Jiménez y (Diego) Valencia y también podemos pensar en otro futbolista que pueda jugar como falso delantero“, planteó el técnico de los criollos en conferencia de prensa.

Y es que el nacido en San Joaquín utilizó esa posición en el entonces equipo dirigido por Quique Setién en dos oportunidades. Lo hizo acompañando a Antoine Griezmann y Lionel Messi en la ofensiva, en los choques ante el Eibar y el Betis. De hecho, ante los Armeros se hizo presente en las anotaciones del astro argentino en el 5-0 final a favor de los culés. También cumplió con esa función en el ciclo de Ernesto Valverde, viniendo desde el banco de suplentes, al igual que lo hiciera en otras ocasiones con Bayern Munich en la Bundesliga.

¿Cómo está el historial entre Chile y Colombia por las Eliminatorias sudamericanas?

En esa misma línea, Machete admitió que le inquieta la falta de gol en el representativo puesto que acumula cuatro partidos en fila sin lograr vulnerar el arco rival. "Lamentablemente no hemos podido darle a la concreción de los goles. Les pongo el ejemplo del partido ante Bolivia, donde tuvimos muchísimas opciones y no materializamos. El otro día, Brasil tuvo cinco y marcó una. Y nosotros tuvimos diez o nueve y no marcamos. Hay que buscar otras alternativas". Algo que también destacó Claudio Bravo luego de la igualdad en el Rodrigo Paz Delgado.

Por otra parte, se refirió al estado de Charles Aránguiz, quien debió abandonar el duelo con La Tricolor debido a que sufrió un esguince grado 1 en la rodilla derecha teniendo que salir en camilla en el minuto 80. “Tiene un golpe más allá del cansancio, pero somos optimistas de que pueda competir. Es el único que está con alguna duda. Vamos a esperar hasta último momento, pero creemos que vamos a contar con todo el grupo“, explicó.

Finalmente, se mostró ilusionado con clasificar a la justa. "Si no tuviera la convicción no hubiera venido. Yo no partí de cero, me tocó ya con cuatro partidos, que creo que es muy importante".

Y respecto al cruce ante los de Reinaldo Rueda, sentenció: "Un punto en Colombia es bueno, pero necesitamos más que eso. Necesitamos un poco de oxígeno, de tres puntos, que nos permitan meternos en carrera. Un empate no sería malo, pero nos gustaría ganar. Un resultado positivo, nos daría una confianza y seguridad que sobre todo de cara al gol no estamos teniendo, ojalá que lo podamos conseguir, porque eso nos haría mucho más duros y eficaces, mucho más optimistas a todos de cara a clasificar al Mundial".