Martin Braithwaite, poco ruido y muchas nueces

"El público me quiere porque no intento ser distinto al jugador que soy". Así de sencillo. Palabra de Martin Braithwaite durante una entrevista a Goal en junio. El delantero de Esbjerg tiene claro su rol en el Barça. No tiene el instinto depredador del añorado Luis Suárez, no tiene el vuelo mediático del pretendido Lautaro Martínez y tampoco posee la técnica depurada del futurible Memphis Depay. Es más, está lejos de la categoría de esos futbolistas. Y sin embargo, Martin Braithwaite se está comportando con una profesionalidad extraordinaria desde que llegó al Barça. Juega entre poco y nada y cada vez que sale, corre, marca y cumple.

Ha sabido encajar en el complicado puzle de un vestuario trufado de estrellas, ha sabido ganarse al aficionado y ha sabido ganarse a sus compañeros con una actitud inmejorable. En tiempos de conflicto, turbulencias y adversidad, Martin siempre ha tenido una solución para cada problema. Ante la suplencia, trabajo. Frente a la falta de minutos, tenacidad. Ante los rumores de traspaso, insistencia. Braithwaite, que conoce su oficio, se está ganando su sitio. No ocupa el centro del foco mediático ni genera debate como pasa con Griezmann, Dembélé, Coutinho, Ansu Fati o Messi. Sin embargo, desde la discreción y el rol de actor secundario, responde siempre.

Con Martin Braithwaite sobre el campo, con la venia de los puristas, se ha demostrado que este Barça juega mucho mejor con delantero centro que sin él. Y con el danés en el césped, se ha vuelto a demostrar que los equipos no sólo necesitan estrellas, sino también profesionales con alma de gregario. MB ha aprovechado cada ocasión que le han dado, ha puesto buena cara siempre, ha sido titular en tres partidos seguidos y ha respondido con cuatro goles. Poco ruido y muchas nueces. Es posible que Martin no sea el "nueve" con el que sueña el barcelonismo. Está claro que no es el más estético ni el más bonito de ver. Quizá en enero le vendan para hacer "caja", quién sabe. Y está claro que su perfil mediático "no vende".

Lo que nadie podría discutirle a Martin Braithwaite es que está siendo el prototipo de jugador que necesita el Barça ahora mismo. El chico juega poco y lo aprovecha siempre. Mis respetos para un delantero que no vende humo y sale, cada vez que le dejan, a hacer su trabajo lo mejor posible. Su receta es tan sencilla como digna: Poco ruido y muchas nueces.

Rubén Uría