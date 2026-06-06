Marten de Roon tiene un mensaje claro para Ronald Koeman: «Si no juego ni un minuto en el Mundial…»

Marten de Roon, centrocampista defensivo de 35 años del Atalanta, ansía el inicio del Mundial. En una entrevista con NU.nl admitió que casi descartó la convocatoria de Países Bajos, pero finalmente viajará a Qatar.

Su convocatoria se debe principalmente a la grave lesión de rodilla de Jerdy Schouten. «Hay cada vez menos centrocampistas puramente defensivos», explica De Roon. «¿Cuántas opciones había para sustituir a Schouten? Kees Smit y Luciano Valente, que no están en la lista, son algo más ofensivos que yo».

«Leí en los medios que podría ser una opción, pero no hay que creerse siempre todo», apuntó con sensatez. «Nunca me hice ilusiones. Si no, te quedas destrozado cuando no se cumple».

Sin embargo, recibió la llamada de Ronald Koeman. «No he dejado de sonreír desde que me enteré de la noticia. Esa sonrisa no va a desaparecer pronto», afirma De Roon, a quien le espera un papel importante dentro del grupo de jugadores de la selección holandesa.

«En la convocatoria hay 26 jugadores, que en sus clubes suelen estar entre los mejores», explica el centrocampista. «Aquí son solo “uno más” y algunos juegan menos o incluso no llegan a jugar. Eso puede ser muy difícil. También quiero estar ahí para esos jugadores».

El seleccionador ya destacó tras dar a conocer su convocatoria para el Mundial lo importante que es mantener motivados también a los suplentes durante el torneo. «Me han dicho que en Alemania eso no salió del todo bien», afirma De Roon. «En los Países Bajos somos más individualistas, pero es clave que los jugadores del 20 al 26 también estén motivados».

Su mentalidad es clara: «Para mí es sencillo. Si juego desde el principio, genial; si no juego y aun así hacemos un gran partido, también lo disfrutaré. Quiero vivir este último torneo de la forma más divertida posible».