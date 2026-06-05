Marten de Roon menciona a un compañero de la selección holandesa que le ha impresionado mucho

Marten de Roon, centrocampista del Atalanta, ha expresado su admiración por Crysencio Summerville en una entrevista con Noa Vahle para Vandaag Inside.
De Roon, convocado por primera vez desde marzo de 2024 con la selección holandesa, se muestra agradecido por su lugar en la lista mundialista, pues creía que ya había jugado su último partido internacional.
Con 43 partidos como internacional, De Roon ya conocía a casi todos los convocados, salvo a Robin Roefs, Jan Paul van Hecke y Summerville. De este último destaca su talento.
«Tenemos una selección muy joven; es bueno que vivan ya una fase final. A nosotros, los veteranos, nos toca aclarar lo que se espera de ellos», afirma.
«Hay muchísima calidad. Hoy he entrenado con Summerville y me ha impresionado de cerca», concluye.
Summerville debutó el miércoles con la selección holandesa y fue titular contra Argelia (derrota 0-1).