Marten de Roon desata la ira de un conocido aficionado del Atalanta, que quema un recuerdo de 2.000 euros

El sábado por la noche, todas las miradas en el AS Roma - Atalanta estarán puestas sin ninguna duda en Marten de Roon. La leyenda del club de La Dea se marchó recientemente a la capital italiana y eso ha provocado reacciones de furia entre los aficionados del Atalanta. Uno de esos aficionados prendió fuego el jueves a una carísima camiseta suya.

De Roon disputó un total de 445 partidos con el Atalanta, un registro que nadie igualó. El mediocentro de 35 años fue informado hacia el final del periodo de fichajes de que el club tenía «otros planes». De Roon optó por reunirse en la Roma con el entrenador Gian Piero Gasperini, que estuvo al mando del Atalanta con gran éxito entre 2016 y 2025.

De Roon debutó el pasado fin de semana durante la exhibición de la Roma en el campo del Lecce (0-4), pero la atención se centrará sobre todo en el sábado. Ese día disputará su primer partido con la Roma en el Stadio Olimpico, contra el club en el que se hizo grande.

El conocido en Italia entrepreneur, empresario y aficionado del Atalanta Fabio Acquaroli no entiende nada de la decisión de «su» ex capitán y decidió quemar una camiseta especial suya.

Acquaroli compró esa camiseta especial en una subasta, en la que toda la recaudación fue destinada al departamento de pediatría del hospital Papa Giovanni de Bérgamo. Acquaroli pagó 2.000 euros por esa camiseta, pero ya no quiso saber nada más de ella tras el sensible traspaso de De Roon.

Corriere della Sera escribe, por cierto, que no todo el mundo en Bérgamo y sus alrededores guarda rencor a De Roon. Una parte sí entiende que aprovechara la oportunidad de disputar la Liga de Campeones a las órdenes de su viejo conocido Gasperini.

En cualquier caso, el sábado promete ser una noche muy dura para el Atalanta, sabiendo que la Roma ganó sus dos primeros duelos de la Serie A, ante Lecce y Fiorentina, por 0-4 y 4-0. El delantero estrella Donyell Malen ya marcó cinco (!) goles en esos dos partidos.