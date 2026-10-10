La crisis en torno a la final de la Copa Africana de Naciones 2025 entre Marruecos y Senegal se acerca a su fase decisiva, después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) concluyera las audiencias en la ciudad suiza de Lausana el pasado jueves, para que el panel arbitral inicie sus deliberaciones de cara a dictar el fallo en el litigio.

Según la información publicada por el sitio senegalés "Senenews", se espera que la decisión se emita en el periodo comprendido entre el 18 y el 22 de octubre de este año.

El caso se remonta al partido de la final que se disputó en la capital marroquí, Rabat, el pasado enero, y que terminó con la victoria de Senegal por 1-0 sobre el terreno de juego.

Sin embargo, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) decidió posteriormente considerar perdedora a la selección senegalesa y conceder el título a Marruecos, decisión que la Federación senegalesa recurrió ante el TAS.

El caso gira en torno a la salida temporal de los jugadores de Senegal del terreno de juego en protesta por una de las decisiones del árbitro, antes de su regreso para completar el partido.

La parte senegalesa se aferra a sus argumentos basados en la regla quinta de las reglas del juego, relativa a la autoridad del árbitro, mientras que la parte marroquí se apoya en los artículos 82 y 84 del reglamento de la Copa Africana de Naciones, en los que se basó el comité de apelaciones de la CAF al tomar su decisión.

Por su parte, el director general del Tribunal de Arbitraje Deportivo, Mathieu Reeb, reconoció comprender la larga espera de la afición por conocer el destino del título, y aclaró que el calendario procesal y las fechas de las audiencias se acordaron con todas las partes, y que el tribunal pretende emitir una decisión motivada lo antes posible tras la conclusión de la sesión.