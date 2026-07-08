Marruecos y Argentina, un baluarte mundial frente al dominio europeo

Las selecciones europeas han dominado los cuartos de final del Mundial 2026: seis equipos del Viejo Continente alcanzaron los ocho mejores, algo que no ocurría desde hace más de tres décadas.

En la edición de Estados Unidos, Canadá y México, seis selecciones europeas alcanzaron los cuartos de final.

No sucedía fuera de Europa desde el Mundial de 1994 en Estados Unidos, cuando siete selecciones europeas alcanzaron los cuartos.

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El resto de continentes solo mantiene a Argentina (Sudamérica) y Marruecos (África).

Es la segunda vez consecutiva que esto ocurre: en semifinales de 2018 también quedaron solo dos equipos no europeos.

Argentina se medirá a Suiza en cuartos, y Marruecos a Francia, buscando romper el dominio europeo y seguir en la lucha por el título.



