Marruecos y Argelia en el centro de la escena: ¿quién conquistará el trono del fútbol femenino africano?

La Copa Africana de Naciones femenina, que se disputa actualmente en Marruecos hasta el próximo 16 de agosto, vive un giro histórico sin precedentes tras la eliminación de Nigeria, ganadora de 10 títulos de las 13 ediciones disputadas, lo que garantiza la coronación de una nueva campeona en la final prevista para el próximo domingo en la capital marroquí.

Nigeria cayó ante Camerún (1-0) en cuartos de final en el estadio Larbi Zaouli de Casablanca la tarde del domingo, lo que supuso un gran shock para el continente africano, especialmente porque el combinado de las "Super Falcons" se había proclamado campeón en la última edición, en 2024.

Nigeria, amenazada con ausentarse del Mundial

El golpe puede resultar aún más duro para Nigeria, que disputará una eliminatoria continental para clasificarse al Mundial de 2027 en Brasil el próximo verano (del 24 de junio al 25 de julio).

Si el combinado nigeriano fracasa en ganar esa eliminatoria, se ausentará del Mundial por primera vez desde el arranque del torneo en 1991, lo que representaría un duro golpe para una de las selecciones más fuertes del fútbol femenino del continente.

Marruecos busca romper la maldición

La derrota de Nigeria puede brindar una oportunidad propicia para que Marruecos cumpla el sueño del primer título continental. Después de unos pocos meses de la emocionante final de la Copa Africana de Naciones masculina entre Marruecos y Senegal, la selección nacional femenina nunca había gozado de una oportunidad tan clara de ganar el título, tras haber perdido dos finales consecutivas, ambas en casa (2-1 ante Sudáfrica en 2022 y 3-2 ante Nigeria en 2024).

El equipo marroquí, dirigido por el técnico español Jorge Vilda, exseleccionador de las campeonas del mundo españolas, ofrece un rendimiento asombroso desde el inicio del torneo, especialmente en la victoria sobre Sudáfrica en cuartos de final (2-1) y ante Argelia (1-0) en la fase de grupos.

Argelia hace historia

La edición de 2026 es histórica para la selección de Argelia, que se clasificó a las semifinales del torneo por primera vez en su historia y aseguró al mismo tiempo el billete de clasificación directa al Mundial de 2027.

Se otorgan 4 billetes de clasificación directa a las selecciones africanas que alcanzan las semifinales de la Copa Africana de Naciones, algo que se aplica a Argelia, que mostró una fuerte determinación desde su primer partido ante Senegal (2-0) y, especialmente, ante Costa de Marfil (2-1) en un dramático encuentro que estas últimas terminaron con 10 jugadoras.

La gran sorpresa

La selección de Malaui, clasificada en el puesto 135 del ranking mundial de la FIFA, escribió el capítulo más brillante de su historia en su primera participación en el torneo continental.

Tras encabezar el Grupo 3, el combinado de las "Scorchers" se sumó a la élite de las selecciones que alcanzaron las semifinales en su participación inaugural, después de su emocionante victoria sobre Ghana (2-1). Además, la selección malauí aseguró uno de los cuatro puestos que clasifican directamente al Mundial de 2027.

De un partido a otro, la selección de Malaui logró una sorpresa tras otra, liderada por las hermanas Tabitha (jugadora del Olympique de Lyon francés) y Temwa Chawinga, que anotaron 6 goles entre ambas de los nueve tantos del equipo, especialmente en la histórica victoria sobre Nigeria en el primer partido (3-2).

Una semifinal histórica

Antes de los partidos de semifinales previstos para el próximo miércoles (Argelia contra Malaui a las 19:00 h y Marruecos contra Camerún a las 22:00 h), es seguro que la edición de 2026 presenciará la coronación de una nueva reina del fútbol femenino africano.