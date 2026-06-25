Marruecos vence a Haití gracias, en parte, al tercer gol de Ismael Saibari en el Mundial. Es probable que se enfrente a la selección holandesa

Marruecos venció 4-2 a Haití en un partido entretenido y se aseguró el segundo puesto del Grupo C, por detrás de Brasil. Ismael Saibari marcó su tercer gol en este Mundial. Si Holanda termina primera, se medirá a Marruecos en la fase eliminatoria.

El seleccionador Mohamed Ouahbi rotó su once, dando la titularidad a Anass Salah-Eddine y Sofyan Amrabat, mientras que Saibari actuó de mediapunta detrás de Ayoub El Kaabi.

Un error defensivo de Salah-Eddine permitió a Haití abrir el marcador en el minuto 10: el lateral zurdo falló en el cálculo de un balón aéreo, no presionó con fuerza a Jean-Kévin Duverne y este centró para que Lenny Joseph, tras rebote en Yassine Bounou, marcara el 0-1.

Marruecos buscó el empate y lo rozó con Achraf Hakimi y El Kaabi, pero el portero Johny Placide lo evitó con dos grandes reflejos. El 1-1 llegó poco después: Placide detuvo a medias un disparo de Bilal El Khannouss y Hakimi marcó en el rebote.

Poco antes del descanso, Duverne asistieron a Wilson Isidor, que desde la frontal batió al segundo palo: 1-2.

En el descuento, Hakimi llegó a línea de fondo y cedió atrás a Saibari, quien desde el borde del área batió raso al ángulo: 2-2. Es el tercer gol en el Mundial del jugador del PSV, que la próxima temporada jugará en el Bayern de Múnich.

La escasa tensión del grupo no ayudó a que Marruecos brillara en la segunda parte: perdió balones con facilidad y apenas generó peligro. Placide apenas intervino, aunque detuvo con acierto un disparo envenenado de El Khannouss.

Tras la reanudación, el partido siguió plano, pero Marruecos aprovechó un córner: Hakimi centró, Riad cabeceó y Rahimi marcó de volea: 3-2.

En el descuento, Rahimi mantuvo vivo el balón y lo centró al segundo palo para que el suplente Gessime Yassine marcara el 4-2 final.