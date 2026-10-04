Marruecos se queda sin la victoria por un precioso empate del suplente del Feyenoord

Marruecos no logró imponerse a Mali en el amistoso disputado este domingo por la noche. Los Leones del Atlas mandaron durante mucho tiempo gracias a un penalti transformado por Abde Ezzalzouli. Pero eso no bastó para ganar. El futbolista del Feyenoord Gaoussou Diarra fijó el 1-1 definitivo en el Ibn Batouta Stadium de Tánger a un cuarto de hora del final.

En el lado de Marruecos, el seleccionador Mohamed Ouahbi alineó de inicio a dos exfiguras de la Eredivisie: Anass Salah-Eddine e Ismael Saibari. Abdellah Ouazane y Oussama Targhalline comenzaron en el banquillo, al igual que las estrellas Brahim Díaz y el capitán Achraf Hakimi.

Marruecos necesitó un tiempo para entrar en ritmo, pero pasada la media hora logró por fin abrir el marcador por medio de Ezzalzouli. El atacante del Real Betis fue derribado por el despistado Cheick Keita y él mismo convirtió el penalti posterior, pese a que el guardameta Mamadou Samassa llegó a tocar el balón con el guante: 1-0.

Mali, donde Diarra comenzó en el banquillo y el jugador del Ajax Yves Bissouma no estaba lo bastante en forma como para participar en esta fecha FIFA, no logró marcar en la primera parte pese a varios momentos de peligro de Mamadou Doumbia.

Marruecos también se dejó ver en ataque, aunque los intentos de, entre otros, Neil El Aynaoui, Bilal El Khannouss y Azzedine Ounahi no tuvieron la precisión suficiente como para obligar a Samassa a recoger el balón de la red por segunda vez.

Tras el descanso no hubo goles durante mucho tiempo, pero eso acabó cambiando. Diarra, que entró en el minuto 65, empató doce minutos después. El extremo fue encontrado en el segundo palo tras una falta y sacó un remate alto y potente para firmar el 1-1.

Alineación de Marruecos: Bounou; Maamar, Diop, Aguerd, Salah-Eddine; El Aynaoui, Ounahi, Bouaddi; El Khannouss, Saibari, Ezzalzouli.



