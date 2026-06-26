Marruecos se enfrenta a una cifra excepcional de los Países Bajos en el Mundial

Marruecos se enfrenta a Holanda en la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026. Los «Leones del Atlas» buscan superar a los «Molinos de viento» y avanzar a octavos.

El partido se disputará en el estadio de Monterrey, dentro de un Mundial 2026 organizado por Estados Unidos, Canadá y México.

Marruecos ha mostrado un nivel constante y excepcional en este Mundial, reafirmando su estatus como una de las selecciones más destacadas del panorama internacional gracias a su disciplina táctica, solidez defensiva y gran espíritu de lucha.

En el debut igualaron 1-1 con Brasil, demostrando carácter.

Después venció 1-0 a Escocia y 4-2 a Haití, asegurando así su pase a eliminatorias.

Holanda, por su parte, empató 2-2 con Japón, venció 5-1 a Suecia y cerró con un 3-1 ante Túnez.

Además, según la red francesa «Stats Foot», Holanda nunca quedó eliminada antes de cuartos en sus primeras once Copas, lo que subraya su experiencia y añade presión al duelo.