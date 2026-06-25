Marruecos repite la hazaña de Ghana y Nigeria, y Sudáfrica se suma a la lista

Marruecos igualó el logro de Ghana y Nigeria en el Mundial, y Sudáfrica se unió a esa lista histórica.

Ambas terminaron segundas en sus grupos y avanzaron a la siguiente ronda del Mundial 2026.

Marruecos venció 4-2 a Haití en la tercera jornada del Grupo 3, y Sudáfrica derrotó 1-0 a Corea del Sur en el Grupo 1.

El Atlas se medirá en la siguiente ronda al ganador del Grupo 6, aún por definir, mientras que Sudáfrica ya sabe que enfrentará al anfitrión Canadá.

Según «Stats Foot», es la primera vez que Sudáfrica avanza a eliminatorias.

Según Opta, es la séptima selección africana que supera la fase de grupos tras Nigeria, Marruecos, Senegal, Ghana, Camerún y Argelia.

Se espera que Egipto y Costa de Marfil se sumen a la lista en esta edición.

Además, Marruecos es la tercera selección africana que alcanza octavos en dos ediciones seguidas, tras Nigeria (1994 y 1998) y Ghana (2006 y 2010).

Marruecos iguala a Nigeria como el equipo africano con más clasificaciones a segunda ronda: tres.