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Loai Mohamed

Traducido por

Marruecos reemplaza a los dos jugadores lesionados y mantiene a Mazraoui

Brazil vs Marruecos
Brazil
Marruecos
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Marruecos vs Noruega
Noruega
Amistosos
N. Aguerd
A. Ezzalzouli
N. Mazraoui
M. Saadane
A. Sbai
Brasil
Marruecos
EE. UU.
Noruega

Dos nuevos jugadores en la plantilla de los Leones... ¿Se adaptarán rápido al ambiente?

La FIFA informó que Marruecos sustituyó a los lesionados Nayef Akrad y Abdessamad El Zalzouli por otros dos jugadores en su lista para el Mundial 2026.

Zalzouli se lesionó en el amistoso contra Noruega del pasado domingo, que terminó 1-1.

Las pruebas médicas confirmaron que el jugador del Real Betis sufrió una lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla que exige una larga recuperación.

Akrad, aún en recuperación de su lesión con el Marsella, no llegó al nivel físico necesario.

Nasser Mazraoui, con molestias en el hombro tras el amistoso ante Noruega, sí permanece en la lista definitiva, al igual que Anas Salah El Din, cuya participación llegó a ponerse en duda.

World Cup
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Brazil
BRA
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Marruecos
MAR

La FIFA ha ratificado la incorporación de Marwan Saadane y Amine El Sebaí a la lista definitiva.

Marwan Saadane, defensa del Al-Fateh saudí, ocupará el puesto de Akard con el dorsal 5, mientras que Amine El Sebaï, delantero del Angers francés, sustituirá a El Zalzouli con el dorsal 17.

La FIFA autoriza estos cambios siempre que la lesión se demuestre antes del debut.

Las bajas de Akrad y Zalzouli debilitan al equipo, por lo que el cuerpo técnico debe integrar rápido a los sustitutos para mantener el nivel competitivo.

Marruecos, encuadrado en el Grupo C junto a Brasil, Escocia y Haití, debutará ante la Seleção la madrugada del domingo.

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