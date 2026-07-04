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Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Marruecos introduce a los árabes en la historia de los centenarios del Mundial

Canadá vs Marruecos
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EE. UU.

Una cifra impresionante que anota la selección marroquí

Marruecos venció 3-0 a Canadá en octavos del Mundial 2026 y avanzó a cuartos.

En cuartos de final se medirá con el ganador de Francia o Paraguay.

Además, el triunfo marcó un hito para el fútbol árabe: el primer gol de los Leones del Atlas, obra de Ezzedine Ounahi, fue el tanto número 100 de las selecciones árabes en la historia del torneo.

Lee también... Marruecos establece un récord sin precedentes y supera el logro de Senegal en el Mundial

Ounahi repitió para el 2-0 (101 goles árabes) y Sofiane Rahimi cerró la cuenta con el 3-0 (102).

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Los Leones del Atlas sueñan con dar un nuevo paso hacia el título y seguir representando al fútbol árabe en lo más alto.

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