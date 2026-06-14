Marruecos, gracias a un golazo de Ismael Saibari, logra un merecido empate contra Brasil

Marruecos debutó en el Mundial con un merecido empate ante Brasil. Los africanos dominaron la primera parte y se adelantaron con un magnífico globo de Ismael Saibari, del PSV. Vinicius Junior empató para Brasil, fijando el 1-1 final. Escocia y Haití, los otros equipos del Grupo C, jugarán a las 03:00.

En Brasil, Carlo Ancelotti optó por Igor Thiago como delantero en lugar de Matheus Cunha. El ariete del Brentford tuvo el respaldo de Vinícius, Raphinha y Lucas Paquetá, mientras que Roger Ibañez ocupó el lateral derecho tras la baja de Wesley França.

En Marruecos, Saibari actuó en punta, respaldado por Bilal El Khannouss, Azzedine Ounahi y Brahim Díaz. Noussair Mazraoui, ex del Ajax, jugó de lateral izquierdo, mientras Achraf Hakimi ocupaba la derecha.

Tras un inicio tranquilo, Marruecos creó la primera ocasión: Mazraoui se metió por la izquierda y centró para El Aynaoui, cuyo disparo fue despejado in extremis. Poco después, Hakimi lanzó fuera.

Marruecos jugaba con confianza, que creció tras una serie de pases imprecisos de Brasil en la construcción del juego. Sin embargo, esos momentos no se tradujeron en grandes ocasiones para el equipo del seleccionador Mohamed Ouahbi.

La primera ocasión de Brasil fue clara: Vinícius centró desde la izquierda y Thiago, solo ante la portería, falló el remate de cabeza.

Justo antes del descanso, Díaz, ya replegado, vio la arrancada de Saibari, valoró el movimiento y lo habilitó. El delantero se coló entre Marquinhos y Gabriel Magalhães y superó a Alisson con un precioso globo: 1-0.

La calidad de Brasil niveló el marcador enseguida: pared de Bruno Guimarães con Vinicius, quien superó a El Aynaoui y remató a 101 km/h al segundo palo (1-1).

Paquetá, con una media volea floja, no pudo batir a Bounou y el 1-1 mandó el partido al descanso. En la segunda parte Brasil dominó, pero la defensa marroquí aguantó pese a algunos sustos.

Los equipos bajaron el ritmo, aunque el peligro permaneció latente: Raphinha rozó el gol y Saibari, en fuera de juego, lanzó un potente disparo. A un cuarto de hora del final, Raphinha probó de nuevo, pero Bounou atajó.

En los últimos minutos Brasil mostró más energía, pero el balón ya no le salió bien y Alisson detuvo un disparo de El Aynaoui en el descuento: 1-1.