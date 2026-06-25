Marruecos se clasificó este jueves para los dieciseisavos del Mundial 2026 tras vencer 4-2 a Haití en Atlanta, en la última jornada de grupos.

Haití empezó fuerte y se adelantó en el 10’ con un autogol de Yassine Bounou tras una talonada de Leni Joseph.

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Achraf Hakimi empató para Marruecos en el 39, pero Wilson Isidore devolvió la ventaja a Haití en el 43.

Sin embargo, los Leones del Atlas no aceptaron irse al descanso en desventaja: Ismail El Saybari igualó de nuevo en el 45+1.

En la segunda parte, los suplentes Sufyan Rahimi (m. 78) y Yassin Jassim (m. 89) marcaron los tantos definitivos, aunque Marruecos falló varias ocasiones para ampliar aún más el marcador.

Un duelo muy esperado

Con este triunfo, los “Leones del Atlas” finalizaron segundos del Grupo C, detrás de Brasil, ambos con 7 puntos pero con mejor diferencia de goles para la “Canarinha”.

En dieciseisavos, Marruecos se medirá al primero del Grupo 6 (Países Bajos, Japón, Suecia o Túnez), mientras que Brasil —que venció 3-0 a Escocia— jugará contra el segundo.

Países Bajos lidera el grupo con 4 puntos, seguido de Japón con la misma cifra. Si se mantiene esta clasificación, el cruce será contra Marruecos.



