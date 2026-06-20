Marruecos da un paso de gigante hacia la siguiente ronda gracias a un nuevo golazo de Saibari

Marruecos dio un gran paso hacia la fase eliminatoria del Mundial al vencer 1-0 a Escocia. Ismael Saibari marcó un magnífico gol a los 71 segundos. El equipo dirigido por Mohamed Ouahbi aguantó en Boston y, con el 1-0, suma cuatro puntos en el Grupo C que le acercan a la siguiente ronda.

Apenas iniciado el encuentro, Marruecos atacó por derecha: Saibari aprovechó un ángulo cerrado para superar al portero Angus Gunn y marcar un gol espectacular. Así, Escocia afrontó una noche complicada desde el primer minuto.

La ventaja temprana dio a Marruecos confianza. Escocia respondió con ataques de Che Adams y John McGinn, pero la defensa marroquí contuvo sin mayores problemas. Además, los norteafricanos siguieron peligrosos al contraatacar.

A los 11 minutos, Marruecos estuvo cerca del segundo: Saibari volvió a protagonizar una acción peligrosa que la defensa escocesa apenas despejó. Poco después, Gunn detuvo un disparo de Achraf Hakimi, abucheado por el público escocés por un caso de violación.

El resto del primer tiempo siguió el mismo guion: Hakimi generaba peligro y El Aynaoui obligaba a Gunn a intervenir. Escocia, presionada, apenas inquietó.

Antes del descanso, Escocia tuvo más balón y algún tiro libre peligroso, aunque sin crear verdadero riesgo. La mejor ocasión fue de McGinn, cuyo disparo se marchó muy desviado. Así, Marruecos se fue al vestuario con una merecida ventaja de 0-1.

Tras el descanso, Escocia reclamó penalti por una caída de McGinn, pero el árbitro no lo concedió. Marruecos mantuvo su orden defensivo y Escocia, con cambios, buscó una reacción.

Con Ben Gannon-Doak y otros en cancha, Escocia intensificó la presión en el cierre. Aun así, no hubo ocasiones claras ante un Marruecos sólido y maduro. Lyndon Dykes cabeceó en el 86 tras un córner, pero no acertó. Victoria final para Marruecos.