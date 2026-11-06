Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular español y candidato a las elecciones generales previstas para el próximo 29 de noviembre, lanzó una postura contundente sobre la organización de la final del Mundial 2030, al afirmar que impulsará la retirada de su país de la organización del torneo si el partido final no se disputa en territorio español.

España, Portugal y Marruecos acogen la fase final del Mundial 2030, además de la celebración de partidos conmemorativos en Argentina, Uruguay y Paraguay con motivo del centenario del inicio del torneo.

España y Marruecos compiten por albergar el partido final del torneo, ya que cada parte se aferra a disputar el encuentro en su territorio, mientras que la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) no ha resuelto este asunto hasta el momento.

Durante unas declaraciones que ofreció al programa "El Chiringuito", Feijóo recalcó que España es el lugar natural para acoger el último partido del Mundial 2030, al considerar que se trata de algo "justo, oportuno e indiscutible".

Feijóo dijo, en lo que destacó el diario español "Marca": "¿Dónde debe disputarse la final del Mundial 2030? Donde sea justo, oportuno e indiscutible: en España".

El presidente del Partido Popular se apoyó en tres razones principales para respaldar su postura, al explicar: "Primero, porque España es capaz de organizar con éxito cualquier evento deportivo, y lo hemos demostrado. Segundo, porque España y Portugal fueron los países anfitriones en la candidatura de organización del Mundial, antes de que Marruecos fuera invitado posteriormente. Y tercero, porque España es la primera potencia del mundo, y la última campeona del Mundial tanto masculino como femenino".

Feijóo no se limitó a reclamar albergar la final, sino que reveló una postura aún más contundente en caso de asumir la presidencia del Gobierno español, al decir: "España debe acoger la final del Mundial, y si no la acoge, desde mi punto de vista, España no debería participar en la organización del Mundial".

Y cuando se le preguntó directamente si tomaría la decisión de retirarse de la organización del torneo en caso de llegar al Palacio de la Moncloa y de que el partido final fuera a Marruecos, Feijóo respondió con rotundidad: "Sí, la respuesta es sí".