Marquinhos avisa: "Es difícil retener a un jugador como Neymar"

"Espero que siga con nosotros. Más allá del jugador importante que es, también es un amigo, una persona que quiero mucho", dijo el central del PSG.

Marquinhos, defensa brasileño del Paris Saint-Germain, ha hablado este domingo sobre la figura de su compatriota y compañero de equipo Neymar Jr, cuyo futuro en el Parque de los Príncipes no está asegurado. De hecho, el central dijo que es "muy difícil" retener a un jugador como el ex del .

LESIONADO Y ENVUELTO EN RUMORES, NEYMAR JUEGA PARA PSG

Preguntado acerca de qué habló Neymar con sus compañeros de en la concentración, en la visita que O'Crack hizo antes del juego contra Perú, Marquinhos le dijo a L'Equipe: "No hablamos de su futuro. Me imagino que ya hay muchas personas que hablan con él al respecto. Es un amigo, así que solo queríamos saber si se sentía mejor, de la cabeza pero también físicamente. Nos tranquilizó. Ya puede mover el pie y ya puede patear la pelota un poco en casa. Al principio estaba muy triste. Hoy está mejor y por eso nos alegramos de verlo".



Y preguntado por el futuro de Neymar, Marquinhos manifestó: "¡Espero que se quede! Él es importante. Es difícil fichar un jugador así para tu club, pero también es difícil retenerlo. Espero que continúe con nosotros. Más allá del jugador importante que es, también es un amigo, una persona que quiero mucho. Realmente espero que se quede".

Cabe aclarar que, pese a que el no tiene intención alguna de vender a Neymar, en el Parque de los Príncipes sí están dispuestos a abrir la mano si llega una gran oferta por los servicios del ex jugador del Santos, que no se siente cómodo en la capital de después de unos meses trufados de lesiones y asuntos extradeportivos.