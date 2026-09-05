Giuseppe Marotta, presidente del Inter de Milán, confirmó que el Barcelona español preguntó por la posibilidad de fichar al delantero argentino Lautaro Martínez durante el mercado de fichajes de verano, subrayando que el jugador representa "el presente y el futuro" del campeón italiano. Además, señaló que la lucha por el título de la Serie A esta temporada no se limitará únicamente al Inter y al Nápoles.

En unas declaraciones concedidas a la cadena "DAZN Italia" antes del inicio del enfrentamiento entre el Inter y el Nápoles en San Siro, Marotta explicó que el mapa de la competición por el "Scudetto" incluye a varios contendientes, afirmando, según recogió el sitio "Football Italia": "La competición no será solo entre el Inter y el Nápoles, sino que incluye también a la Roma, la Juventus y otros clubes que no quiero olvidar, entre ellos el Como, que es una sorpresa importante y especial; algo que hace que la identidad del campeón no esté nada decidida".

Estas declaraciones llegan tras los movimientos administrativos y los cambios que ha experimentado el club lombardo, entre ellos la sorpresiva marcha del director deportivo Piero Ausilio después de muchos años dentro de las paredes del club, junto a la situación de estabilidad técnica que vive el equipo en comparación con el verano pasado, tras la conquista del título de liga y la continuidad del trabajo bajo la dirección del entrenador Cristian Chivu.

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Sobre las aspiraciones del equipo de seguir subiéndose a los podios de campeón, Marotta añadió: "La conquista consecutiva de títulos te ayuda a seguir ganando, pero mantenerlo es el mayor desafío. No hemos logrado nada todavía esta temporada, y si queremos escribir la historia debemos buscar motivaciones adicionales, sobre todo porque somos el equipo al que todos quieren destronar, lo que hace que cada partido sea más difícil".

En lo relativo al capítulo de las renovaciones de los jugadores del equipo, especialmente tras la ampliación del contrato del joven delantero Francesco Pio Esposito y las últimas declaraciones de Federico Dimarco, el presidente del Inter dijo: "Tenemos un gran respeto por todos nuestros jugadores, y nos reuniremos pronto con los agentes para hablar de las expectativas. Hay un fuerte sentimiento de pertenencia a la camiseta del Inter, y evaluaremos juntos cómo continuar esta relación".

Marotta cerró sus palabras comentando el interés del club catalán por fichar al capitán del equipo, afirmando con una sonrisa: "Las noticias sobre la consulta del Barcelona en relación con Lautaro son ciertas, pero la respuesta fue contundente por nuestra parte y por parte del jugador: continuar juntos. Lautaro es el capitán del equipo y encarna el presente y el futuro del Inter, y deseamos que esta sintonía continúe a largo plazo".