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Beppe Marotta, presidente del Inter, habla en L’impresa sportiva, el nuevo programa semanal de la televisión de Il Sole 24 ORE dedicado a los protagonistas del deporte italiano. En sus declaraciones, el Inter ocupa un lugar destacado, pero también hay referencias a la Juventus y, en general, a los problemas del fútbol italiano.

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Beppe Marotta, presidente del Inter, habla en L’impresa sportiva, el nuevo programa semanal de la televisión de Il Sole 24 ORE dedicado a los protagonistas del deporte italiano. El programa lo presenta Marco Bellinazzo, responsable del área de Deporte y Negocios del Grupo Il Sole 24 ORE. A continuación, los pasajes más destacados de la entrevista, tal como los recoge TMW.

La evolución de su carrera: «Mi primera transformación llegó cuando los clubes pasaron de ser asociaciones deportivas a sociedades de capital. Mi formación siguió ampliándose, con una perspectiva de análisis y comprensión de lo que sucedía, que era diferente: teníamos que lidiar con los balances, había que estar preparado para saber qué es la amortización, qué es un activo. Sin olvidar que la actividad principal es jugar al fútbol: esa es la locomotora. Tuve que adaptarme con una actitud muy proactiva y tuve la suerte de trabajar con propietarios de perfiles muy distintos: pasé de Borghi a Zamparini, un volcán lleno de bondad y visión, hasta llegar a auténticos modelos de gestión empresarial, como la Sampdoria de ERG y los Garrone o la Juventus con Exor».

El Inter: «El Inter tenía potencial; su historia lo demuestra. Desde 2010 no se había ganado nada y había un vacío provocado por la ausencia, o la pérdida, de algunos valores muy importantes en el deporte: la cultura del trabajo, el sentido de pertenencia y el hecho de tener objetivos ambiciosos y precisos. Son cosas que hay que valorar. Faltaba ese espíritu y la visión de futuro de Suning como propietaria se tradujo en delegar la responsabilidad de llevar a cabo ese cambio, en línea con una política que tenía muy clara uno de mis maestros, Sergio Marchionne. Siempre decía que la política del cambio hay que aplicarla ayer. Tuve la posibilidad de poner a las personas adecuadas en los puestos adecuados y, entre todos, porque los méritos deben repartirse equitativamente, conseguimos crear un modelo que acabó convirtiéndose en un modelo ganador».

«No olvidemos que hemos ganado ligas, Copas de Italia y Supercopas, y que también hemos logrado llegar a la final de la Champions League, la máxima aspiración. Después, por desgracia, perdimos dos veces, pero eso demuestra que en el deporte también se puede competir con marcas enormes gracias a dos cualidades de las personas: experiencia y competencia».

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El equipo sub-23: «Quedan lejos los años de bonanza, como los 90, en los que éramos los mejores. Otras ligas, como la Premier, pero también LaLiga y la Bundesliga, nos han superado. Teníamos que entender, y hablo del mundo del fútbol, cómo ser competitivos sin disponer de los mismos recursos financieros y económicos. Ahí entran en juego herramientas innovadoras como el equipo sub-23: también dimos ese paso, en este caso igualmente gracias a Oaktree, que entendió lo que significaba, y creamos un modelo que hoy es competitivo en Italia y nos sitúa a la vanguardia en Europa».

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El nuevo estadio: «En la Serie A hay 12 propietarios extranjeros entre 20 clubes. Por un lado, hay un retroceso; por otro, hay que preguntarse qué habría sido del fútbol en Italia sin esos propietarios extranjeros. No es casualidad que el futuro estadio sea un proyecto compartido por los dos clubes de Milán, que tienen propietarios estadounidenses con una visión, sinceramente, de mucho futuro. El estadio es el emblema, la mayor inversión, la que más se puede aprovechar y a la que todos prestan más atención. Pero también hay una capacidad para interpretar el fenómeno futbolístico que lleva a mi club a invertir en el aspecto deportivo: también hemos gastado en fichajes, porque creemos que hay que buscar talento poniendo el fútbol en el centro».

De nuevo, sobre el estadio: «Hoy, el club europeo con más ingresos en días de partido es el Real Madrid, que cerró su último balance con unos 240 millones. Nosotros estamos en 100 millones: eso supone una diferencia de 140 millones. Además, el estadio tiene que ser bonito, acogedor y seguro. Tiene que aportar bienestar. Siento el máximo respeto por San Siro y por las emociones que yo también viví allí de niño. Pero hay que mirar hacia delante: es un estadio moderno que hará felices a todos sus usuarios, es decir, a los aficionados de los dos clubes. Es la casa de cada uno de nosotros: una casa puede ser estéticamente bonita, pero lo que la refuerza es su contenido. Hay nostalgia por San Siro, pero la evolución trae consigo ciertos cambios».

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El decreto de crecimiento: «Espero que el diálogo con el Gobierno sea aún más intenso que ahora. Mucha gente no tiene en cuenta que el mundo del fútbol aporta al Estado y no recibe. No tenemos la más mínima ventaja: solo la Serie A contribuye a las arcas del Estado con cerca de 1.000 millones al año, de diversas formas. Somos contribuyentes que no reciben nada. Es más: si queremos abordar un asunto importante, somos los principales artífices de ese mundo de las apuestas que genera ingresos de miles de millones para el Estado».

«Uno de los objetivos es lograr que se nos reconozca un porcentaje de esos ingresos. Espero que el Estado, más que el Gobierno, vea el fútbol como un mundo compuesto no solo de cosas negativas, sino también de propietarios y empresarios que invierten, de personas que ponen su pasión al servicio de todos».