Omar Marmoush, delantero del Manchester City, confía en que la selección egipcia pueda alcanzar un puesto destacado tras su buena actuación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Los Faraones brillaron y cayeron en octavos ante Argentina, campeona del mundo, tras desperdiciar una ventaja de 2-0 y perder 3-2.

La delegación llegó este viernes a Egipto y fue recibida con entusiasmo.

Desde su cuenta de Instagram, Marmoush les dedicó un mensaje: «Nadie representa a su país sin dejar una parte de su corazón en el campo, y no hay mayor honor que representar a Egipto».

Y añadió: «Somos una generación con mucho por ofrecer y seguiremos trabajando para enaltecer el nombre de Egipto».

Y cerró: «Gracias a todos los que nos han apoyado, criticado y creído en nosotros. Volveremos más fuertes, oh Madre del Mundo».

Fue la primera vez que Egipto ganó un partido en la Copa del Mundo, tras vencer a Nueva Zelanda 3-1 en la fase de grupos.