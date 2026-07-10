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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traducido por

Marmoush deja una promesa a los egipcios tras su despedida del Mundial

O. Marmoush
Egipto
World Cup
Egipto

Omar Marmoush, delantero del Manchester City, confía en que la selección egipcia pueda alcanzar un puesto destacado tras su buena actuación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Los Faraones brillaron y cayeron en octavos ante Argentina, campeona del mundo, tras desperdiciar una ventaja de 2-0 y perder 3-2.

La delegación llegó este viernes a Egipto y fue recibida con entusiasmo.

Desde su cuenta de Instagram, Marmoush les dedicó un mensaje: «Nadie representa a su país sin dejar una parte de su corazón en el campo, y no hay mayor honor que representar a Egipto».

Y añadió: «Somos una generación con mucho por ofrecer y seguiremos trabajando para enaltecer el nombre de Egipto».

Y cerró: «Gracias a todos los que nos han apoyado, criticado y creído en nosotros. Volveremos más fuertes, oh Madre del Mundo».

Fue la primera vez que Egipto ganó un partido en la Copa del Mundo, tras vencer a Nueva Zelanda 3-1 en la fase de grupos.

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