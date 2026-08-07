Mark van Bommel fue presentado este viernes como seleccionador de Bélgica. El técnico, de 49 años, también respondió a la pregunta de si había sido contactado para ponerse al frente de la selección neerlandesa.

«Estoy muy feliz de estar aquí», afirmó Van Bommel, que ha firmado un contrato en Bélgica hasta la Eurocopa de 2028. «Creo que este desafío encaja conmigo.»

«En los últimos dos años nunca tuve la sensación de: esto tengo que hacerlo. Desde el momento en que se concretó, se cerró bastante rápido. Este es un trabajo que cualquier entrenador quiere, así que no tuve dudas.»

Mientras Bélgica ya tiene así un nuevo seleccionador con Van Bommel, Países Bajos sigue buscando a alguien. Ronald Koeman se marchó después del Mundial y todavía no se ha encontrado un sustituto.

¿Fue Van Bommel contactado para ese cargo? «No ha habido contacto, pero tampoco me importa», deja claro. «Estoy contento de que la federación belga me llamara para entrenar a los Diablos Rojos. Es un desafío con el que puedo lograr mucho.»

Por eso tampoco quiso esperar una llamada desde Zeist. «No, en absoluto. Cuando me llamó el director técnico Vincent (Mannaert, red.), supe de inmediato que tenía que hacerlo.»

Cuando poco después Van Bommel recibe en la NOS la pregunta de si todavía tiene algún consejo para la KNVB, responde: «No, no voy a decir absolutamente nada al respecto. Esa es una tarea de Nigel de Jong. No es mi tarea.»