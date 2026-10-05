Bélgica volvió a no poder ganar a Francia el lunes por la noche. El equipo de Mark van Bommel pareció durante mucho tiempo en el Stade de France encaminado a vengar la derrota de la semana pasada, pero acabó viniéndose abajo en el tramo final. Dodi Lukebakio había adelantado a Bélgica, pero Francia golpeó sin piedad cuatro veces poco antes del final: 4-1.

En Bélgica faltaron Kevin De Bruyne y Youri Tielemans, ambos obligados a verlo desde fuera por sanción. Francia tampoco estaba al completo, con el debutante Guillaume Restes en la portería y Estéban Lepaul en punta.

El guion del partido fue bastante similar al de la semana pasada. Bélgica compitió bien ante los franceses y fue especialmente peligrosa al contragolpe. Pasada la media hora de juego, el equipo de Van Bommel se adelantó.

Roméo Lavia firmó una asistencia sencillamente brillante: el centrocampista puso el balón perfecto al espacio para Lukebakio, que se mantuvo muy frío en el mano a mano con Restes. El atacante remató con fuerza y por alto al fondo de la red: 0-1.

Tras el descanso, los franceses se lanzaron en busca del empate. Hubo ocasiones para Manu Kone, Lepaul y Rayan Cherki, pero el debutante Maarten Vandevoordt completó una gran actuación en Bélgica y mantuvo con vida al equipo.

Durante mucho tiempo pareció que se estaba gestando la sorpresa, pero en el tramo final Francia golpeó sin piedad. Con un disparo lejano, Désiré Doué firmó el 1-1, y apenas unos minutos después Cherki dejó a Bélgica KO con el 2-1.

Un durísimo golpe para Bélgica, que en los últimos minutos también recibió una lección de fútbol de los franceses. En dos ocasiones brilló la combinación de oro formada por Doué y Michael Olise. Este último fue el responsable de ambos goles, por lo que la victoria francesa acabó siendo por 4-1. En definitiva, una noche dolorosa para Bélgica y para Van Bommel.