Mark, padre de Jude y Jobe Bellingham, convocado por la selección inglesa de veteranos mayores de 50 años para enfrentarse a la República de Irlanda tras una prolífica carrera de 17 años en el fútbol no profesional

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Mark Bellingham, padre de los internacionales ingleses Jude y Jobe, ha recibido su propia convocatoria para representar a la selección de veteranos de Inglaterra mayores de 50 años frente a la República de Irlanda. El exdelantero de categorías no profesionales cumplió 50 años en marzo y ha sido incluido en una convocatoria de 18 jugadores para el partido de este fin de semana en Cambridgeshire.

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El prolífico goleador consigue su primera internacionalidad

Mark está a punto de debutar con su selección este fin de semana, siguiendo los pasos de sus dos hijos en el fútbol internacional. Antes de colgar las botas en 2019, el delantero pasó 17 años en las categorías no profesionales, en las que jugó para 22 clubes diferentes. Desde su retirada ha seguido participando con regularidad en competiciones de veteranos y ahora ha sido convocado por la selección nacional de mayores de 50 años.

El exdelantero de categorías no profesionales entra en la convocatoria

Durante su etapa como futbolista, Bellingham Sr jugó en el Cheltenham Town y el Newport County a finales de los años 90. Sus mayores cifras de partidos llegaron con el Leamington entre 2008 y 2009 y con el Bromsgrove Sporting en 2014.

Tras celebrar a principios de este año el cumpleaños que le permite competir en la categoría de mayores de 50 años, el exdelantero representará a su país el mismo día en que una selección inglesa de mayores de 60 años también se enfrentará a Irlanda en el mismo recinto.

Al confirmar los detalles de los encuentros en un comunicado oficial, el equipo de veteranos de Inglaterra escribió: «Los veteranos de Inglaterra han anunciado sus convocatorias para una doble cita internacional contra la República de Irlanda el domingo 1 de noviembre en Cambridgeshire.

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»El partido de mayores de 50 años comenzará a las 14:15 y el de mayores de 60 años, a las 16:15, en el Elite Football Complex de Cambridgeshire».

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Sus famosos hijos abren camino a nivel internacional

Al vestir la camiseta de Inglaterra, Mark sigue los pasos de sus dos hijos, que ya se han consolidado como figuras importantes en las selecciones nacionales.

Su hijo mayor, Jude, ya ha disputado 60 partidos con la selección absoluta de Inglaterra a los 23 años, con un total de 14 goles y 15 asistencias. Siete de esos tantos llegaron en el Mundial de 2026, celebrado este verano, en el que lideró al equipo junto a Harry Kane, recién galardonado con el Balón de Oro.

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Por su parte, el hermano menor, Jobe, se ha convertido en una figura clave de la selección inglesa sub-21: ha marcado un gol y repartido cuatro asistencias en 12 partidos, y ha sido su capitán en cada una de sus últimas 11 apariciones.

El orgulloso padre espera debutar el domingo

Bellingham Sr intentará estrenarse como internacional con un gol cuando la selección de mayores de 50 años dispute su partido el domingo a las 14:15 en el Elite Football Complex. Debutar con el equipo de veteranos brinda al exdelantero de categorías no profesionales una oportunidad especial para añadir otro capítulo a la historia futbolística de su familia. Mientras tanto, Jude y Jobe retomarán sus compromisos internacionales con Inglaterra más adelante en noviembre.