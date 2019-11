Mark González dijo adiós al fútbol profesional

El delantero de 35 años anunció su retiro en Anfield, donde es tratado como una leyenda de Liverpool.

Mark Dennis González Hoffman (Durban, 1984) se retiró del fútbol profesional en un anuncio que realizó desde Anfield, el estadio del , equipo con el que tocó el cielo a sus 22 años con un título de Community Shield y una final de . En la tierra red es tratado como un ídolo y el miércoles fue invitado al partido contra el al Lounge Leyends, donde se ubican los ex jugadores con un alto estatus de consideración en la historia del equipo.

El futbolista chileno-sudafricano señaló, en el pasto de Anfield: "¿Cómo están amigos? Como pueden ver estoy en un lugar muy especial para mí y para muchos, estoy en Anfield, el estadio de Liverpool, el equipo más grande donde me tocó jugar, y donde hoy me están recibiendo aquí. El motivo de este video lo encontré el momento más oportuno por lo que estoy viviendo. Quiero transmitirle a todos ustedes que quiero anunciar mi retiro oficial del fútbol, quiero agradecerles a todos ustedes por su apoyo incondicional. Sin querer alargarme mucho, en algún momento daré más detalles. Quiero hacerlo oficial, cosa que no había podido hacer antes por razones obvias del país. Agradecer nuevamente a ustedes su apoyo incondicional y gracias por todo".

Chico Mark apoyó en la previa de la final perdida por Liverpool ante y celebró con todo el título concretado en 2019 cuando los de Jürgen Klopp vencieron a . Cómo no, si allá por 2007 metió a los suyos en la Champions con su fundamental gol a Maccabi Haifa (2-1 decisivo) en la ida jugada en , para luego ser titular en la vuelta (1-1) y asegurar el paso a fase de grupos. Como vicecampeón europeo disputó partidos ante (4), Bordeaux y . En la definición contra el no salió del banco ya que Rafa Benítez optó por Peter Crouch como revulsivo de ataque en los últimos instantes.

El puntero izquierdo sufrió con las lesiones pero también supo llenarse de gloria, misma que pidió que le pintaran en formato mural afuera de su casa. Allí incluyó imperdibles como su gol a en el Mundial de 2010, su paso por Liverpool y el título de campeón de la Centenario 2016, cita en la que vio minutos contra (7-0) y (2-0) en la ronda de eliminación directa por una lesión de rodilla de Matías Fernández que le abrió un lugar gracias al llamado de Juan Antonio Pizzi a última hora.

Con La Roja también le anotó a Honduras en un amistoso, y bajo el mismo formato certificó gritos ante y (2), mientras que en el camino a 2006 batió la meta de dos años de aquella Copa del Mundo.

Mark jugó dos veces la y cuatro la . Para entrar a esta última competición, con la camiseta de su club formador ganó tres veces la liguilla pre-Sudamericana.

Su palmarés no se queda en la Community Shield y en la Copa América, pues también ganó dos veces la Copa de rusia, una Premier League de y una Supercopa rusa, siempre con la camiseta de un CSKA Moscú, club con el que se vinculó entre 2009 y 2014.

Antes ya había sabido hacer carrera en , país al que llegó desde la UC. Jugó en , y , este último tras su año con Liverpool. Tras Rusia, volvió a Sudamérica donde lo acogieron los Cruzados a préstamo, el Sport Recife de , y Magallanes, su última experiencia en la que anotó seis goles en 22 compromisos entre la Primera B y la Copa Chile.

Se apagó la luz de un campeón, un mundialista y el dueño de una velocidad a prueba de todo. El regate y sus centros quedarán en la memoria colectiva. O su tándem con Jean Beausejour, otro que dejó la Selección durante la presente temporada, en la era Bielsa. No hay más Mark dentro de la cancha, mas por su amor al fútbol será difícil que se desligue definitivamente.