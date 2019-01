Mario Salas protagonizó un duro encontrón con el DT de Everton

Tras la derrota ante los ruleteros, el técnico del Cacique se retiró a camarines en medio de un polémico cruce de palabras con Gustavo Díaz.

Mario Salas sigue sin poder encontrar un buen rendimiento desde que asumió el mando de Colo Colo. El técnico del Cacique sumó este miércoles su cuarta derrota consecutiva en duelos de pretemporada: cerró su participación en el Torneo de Verano 2019 cayendo ante Everton por 3-2. Antes sucumbió frente a Estudiantes de La Plata (0-2), Unión Española (0-1) y Universidad Católica (1-3).

Y tras el término del compromiso ante los ruleteros, quienes jugarán la final frente a la UC este sábado, las cámaras de la transmisión oficial captaron el momento en que el Comandante se retiraba a camarines. Ahí, se cruzó con Gustavo Díaz, técnico de los anfitriones, con quien protagonizó un fuerte encontrón.

"Ahora me saludas porque ganas, hue... Ándate a la mier... Salúdame antes si quieres... pelotudo", lanzó el ex DT de Sporting Cristal claramente enojado, ante la sorpresa del uruguayo, quien parecía no entender lo que pasaba. "Cuando quieras", respondió el charrúa.

Luego del tenso momento, Díaz reconoció que "se le pasó" saludar a Salas y por ello lo hizo al final del partido. "El que se equivocó soy yo. Respeto la jerarquía de Mario. Hay que tener empatía. A mí me tocó estar en un equipo grande y Mario es un campeón. Me acerqué para eso y le erré en el momento", comentó.

"A veces hay momentos que son calientes, esto es la preparación, no tengo duda que Mario va a encauzar el equipo, va a intentar hacer lo que ha hecho en Chile y en Perú y lo va a hacer muy bien. Nada para reprochar", agregó.