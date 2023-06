Mario de Luis está preparado

El guardameta del Castilla, baja sensible en estos playoffs de ascenso, ha demostrado que tiene lo que hay que tener para ser portero del Real Madrid

Mario de Luis ha sido sin duda una de las grandes noticias de la temporada en el Real Madrid Castilla (la cual, sí, no ha acabado). El portero madrileño no empezó siendo titular, pero en cuanto cogió la portería no la soltó y se convirtió claramente en el portero titular de Raúl, el cual le ha demostrado su confianza durante toda la temporada.

Ha dejado 13 porterías a cero y ha encajado 30 goles en 34 partidos, a menos de un gol por partido. Los números son buenos pero no excelentes, pero todo aquel que haya visto al Castilla semana a semana sabrá que en este caso las estadísticas no reflejan del todo la realidad. No ha habido partido en el que Mario no haya hecho una o varias paradas de mérito que han sido clave para que el Castilla sacase puntos.

Ahora Mario ve desde la grada como sus compañeros pelean por el objetivo por el que han estado batallando durante todo el año a causa de su lesión en el peroné. No estará en estos playoffs pero con su temporada se ha ganado la confianza del club, el cual le ha fortalecido y felicitado por su gran campaña. De hecho, renovó hasta 2025 en el pasado mes de marzo y, como poco, apunta a ser el portero titular del Castilla de nuevo la próxima temporada.

Hay que tener en cuenta también el futuro de Andriy Lunin. Si el guardameta ucraniano termina optando por salir del Real Madrid, quedaría vacante el puesto de portero suplente de Thibaut Courtois. La sensación es que el club acudiría al mercado para suplir esa baja, pero Mario ha demostrado que está preparado para asumir ese reto a sus 21 años de edad.

Además, no se descarta que Mario de Luis pueda viajar este verano a Estados Unidos para hacer la pretemporada con el primer equipo. Primero debe recuperarse y estar a tiempo para la fecha (el Real Madrid inicia la pretemporada el 10 de julio) y luego será Ancelotti el que decida qué porteros viajan a la gira. De su lesión, el futuro de Lunin y la opinión de Ancelotti dependerá, pero, con la temporada que ha hecho, papeletas tiene. Y se lo merecería.