Mario Been no entiende absolutamente nada de Feyenoord: «¡Por 30 millones lo habría llevado yo mismo!»

Mario Been no comparte en absoluto la forma de trabajar actual del director técnico Dévy Rigaux en el Feyenoord, como dejó claro en De Eretribune de ESPN. El analista considera que Givairo Read debería haber sido vendido.

Eso tiene que ver sobre todo con la importante cantidad que la AS Roma estaba dispuesta a poner sobre la mesa por el lateral de banda de veinte años. Según ha trascendido, había preparada una oferta de traspaso de 29 millones de euros, pero Rigaux se mantuvo firme en su precio de salida, por encima de los 30 millones de euros.

¿Si eso es lógico? “No, yo no lo creo”, deja claro Been. “Siento toda la admiración por Read, porque es el mejor lateral derecho que tiene ahora mismo el Feyenoord a su disposición”.

“Por supuesto, todavía tienen a Nieuwkoop y Lotomba, pero a los dos los considero insuficientes. Read es con razón la primera opción, es un jugador con talento”, afirmó Been, que aun así se ha quedado sorprendido por la forma de actuar del Feyenoord.

“30 millones... Sí, me temo que entonces sí lo habría llevado yo mismo”, sostiene Been. “Me parece muchísimo dinero por un jugador con muchísimo talento, pero creo que son cantidades sobre las que el Feyenoord debe reflexionar seriamente”.

Por eso, Been busca una explicación. “Si eliges la calidad y quieres hacerlo bien en la liga y en la Champions League, y por lo visto no necesitas el dinero... entonces está bien que lo mantengan. Pero eso también debería valer para Hadj Moussa y Ueda, que también despiertan interés”.

El propio Read no parece lamentar que su traspaso se viniera abajo, como ya explicó a ESPN a principios de esta semana. “Todavía puede pasar, pero en realidad parece que me voy a quedar aquí esta temporada. En realidad ni siquiera estaba decepcionado. Podía caer para cualquiera de los dos lados. Como he dicho más veces: no tenía que irme del Feyenoord. Aquí todavía no he terminado de aprender y estoy feliz de estar aquí. Por supuesto que había una oportunidad, pero estoy feliz de estar aquí”.