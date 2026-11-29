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El Al-Ahli saudí volverá a los entrenamientos el próximo martes, después de que el técnico neerlandés Marino Pusic decidiera conceder a sus jugadores dos días de descanso tras la victoria por 3-1 ante el Al-Taawoun en Yeda, en la decimotercera jornada de la Liga Roshn Saudí.

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Según el diario saudí "Al Riyadiyah", el descanso no afectó a dos jugadores de la plantilla: el defensa brasileño Roger Ibañez y el lateral izquierdo Zakaria Hawsawi siguieron con sus respectivos programas de rehabilitación bajo la supervisión del cuerpo médico, con el objetivo de recuperarse y volver a los entrenamientos con el grupo.

Ibañez se perdió los dos últimos partidos del Al-Ahli, ante el Al-Shamal catarí y el Al-Taawoun, después de sufrir un tirón muscular en el muslo durante el duelo contra el Al-Nassr, el viernes de la semana anterior a la pasada, en el clásico aplazado de la novena jornada.

Zakaria Hawsawi, por su parte, se quedó en el banquillo en el encuentro ante el Al-Shamal, disputado el lunes en la zona Oeste de la Liga de Campeones de la AFC Élite, y después se cayó de la convocatoria para el partido contra el Al-Taawoun por molestias en la rodilla.

Está previsto que el Al-Ahli retome los entrenamientos el martes por la tarde en su estadio de Yeda para comenzar a preparar el choque ante el Al-Faisaly, programado para el próximo viernes, correspondiente a la decimocuarta jornada de la liga.

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El equipo afronta el partido con la moral alta tras recuperar la senda de la victoria en la Liga Roshn, con dos triunfos consecutivos ante el Al-Nassr y el Al-Taawoun por el mismo resultado (3-1).

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El Al-Ahli suma ya 27 puntos y ha subido a la cuarta posición de la clasificación, pese a su tropiezo continental entre ambos partidos, al caer por 2-3 en su visita al Al-Shamal catarí, en el torneo cuyo título conquistó en las dos últimas temporadas.

Tres europeos compiten por el puesto de director deportivo

Por otro lado, la dirección de la sociedad del club Al-Ahli ha dado un nuevo paso en la búsqueda de un nuevo director deportivo, después de reducir sus opciones a tres nombres europeos candidatos a ocupar el cargo durante la presente temporada.

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El diario "Al Riyadiyah" desveló que la directiva del Al-Ahli estudia actualmente los tres perfiles para compararlos y elegir el que mejor se ajuste a las exigencias del proyecto deportivo del club antes de tomar la decisión definitiva.

La directiva quiere cerrar este asunto lo antes posible, aunque al mismo tiempo no desea precipitarse, por lo que está dedicando al proceso de evaluación el tiempo necesario para garantizar la elección de la persona idónea para el puesto.

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"Al Riyadiyah" ya había revelado, el pasado 16 de noviembre, que la dirección ejecutiva contaba con una lista de 20 candidatos europeos y que había iniciado negociaciones preliminares con varios de ellos, aunque entonces sin llegar a fases avanzadas.

El diario ya había señalado, el pasado 22 de octubre, que la junta directiva del club lidera el proceso de selección del director deportivo en coordinación con el consejero delegado y con el apoyo de expertos externos especializados en la captación de talento deportivo.

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Este movimiento llega después de la dimisión de Osama Hawsawi como director deportivo interino, el pasado 27 de septiembre, solo 24 días después de asumir el cargo en sustitución de Rui Pedro, debido a discrepancias con la directiva del club sobre varios asuntos y competencias relacionados con el primer equipo de fútbol.

La sociedad del club Al-Ahli había anunciado el nombramiento de Pedro como director deportivo el 2 de octubre de 2025, procedente del Benfica portugués, antes de poner fin a su etapa el pasado mes de septiembre, tras las derrotas del equipo ante el Al-Kholood y el Al-Hilal en la Liga Roshn Saudí.

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De este modo, la directiva del Al-Ahli se acerca a cerrar una etapa de cambios continuos en el puesto de director deportivo, mientras la afición espera conocer la identidad del nuevo responsable y si será capaz de poner fin a la inestabilidad en la gestión de este asunto y contribuir a hacer realidad las ambiciones del club en la próxima etapa.