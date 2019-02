Mariano Díaz redebuta con golazo: el Crystal Palace lo quiso fichar en enero

El ‘7’ del Real Madrid volvió a jugar en La Liga tres meses después tras un calvario de lesiones. Fichaje de invierno para la delantera

Comienza el mes de febrero, y lo hace con una delantera renovada para el Real Madrid. Sin necesidad de acudir al mercado de fichajes, eso sí. Por un lado está el ‘nuevo Benzema’, en una versión que mejora todo lo visto en los 10 años anteriores desde que llegó al club blanco. Y por otro lado está Mariano Díaz, que después de un calvario de lesiones, este domingo volvió a enfundarse la elástica blanca ante el Alavés… y lo hizo con un testarazo en plancha que puso la guinda al 3-0 con el que su equipo calienta la zona alta de la tabla.

Desde que Solari debutó a finales de octubre, Mariano sólo había podido jugar dos partidos a sus órdenes: ante el Melilla en Copa, y ante la Roma en Champions League… hace ya dos meses. Y es que desde que cayera lesionado precisamente en el Clásico de Liga –último partido de Lopetegui-, las lesiones no le han dado tregua esta temporada. Ese mismo día le diagnosticaron una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna derecha. Pudo jugar esos dos partidos a principios de diciembre –un mes más tarde-, pero nuevos problemas musculares, agravados por una irritación del nervio ciático le mantuvieron en el dique seco otros dos meses más hasta que este domingo pudo ‘redebutar’ en el Santiago Bernabéu.

Y lo hizo además con un golazo de cabeza en plancha tras centro medido de Odriozola. La forma en la que el equipo festejó el tanto con el ‘7’ blanco, aun cuando el partido estaba ya resuelto y agonizando, es señal del respeto y cariño que se ha ganado el hispano-dominicano dentro del vestuario por su inquebrantable tesón. “Sólo fracasa el que no lo intenta”: es el mantra que repite Mariano sin cesar entre sus allegados. Y su ‘redebut’ ante el Alavés fue el más claro ejemplo: cómo en diez minutos pasó de caer al suelo por no impactar el balón en un centro, a levantar al Bernabéu con un testarazo a lo Santillana. Y todo ello sin mirar ni una vez al suelo de por medio. Sin cejar en su empeño de dejar su sello. Lo que le valió también el aplauso del respetable.

“Estoy muy contento por volver a jugar tras tanto tiempo en el que no he podido dar estos partidos a la afición”, explicaba Mariano ante los medios tras el partido. “Estoy contento por ganar y por este remate. He entrado un poquito nervioso y delante de esta afición nunca quiero fallar. Luego lo he arreglado con el gol […] Estoy a disposición del entrenador para lo que necesite, para luchar partido a partido y para darlo todo por este equipo. Voy a aportar lucha, ilusión y garra para ayudar al máximo a los compañeros”, apuntilló. Así es Mariano Díaz.

Por ello se ha ganado el respeto de todos dentro del club blanco. Y por ello también sigue despertando el interés de media Europa, incluso cuando ha atravesado una difícil primera vuelta en el Real Madrid. Según pudo saber Goal, el Crystal Palace fue uno de los que más se interesó por el ‘7’ blanco este mismo invierno (al final fichó a Batshuayi), entre otros muchos equipos de la Premier League, de la Serie A y de La Liga española –como el Betis, según diversos rumores-.

Aunque nunca habría salido del Real Madrid este invierno ni por interés del propio club blanco, que confía en su rendimiento; ni por interés del propio Mariano, que sigue luchando y luchando por triunfar de blanco, como ya demostró en 2016-17 al rechazar propuestas de todo tipo para quedarse en el club, o este pasado verano, dejando la Ligue 1 en cuanto el Real Madrid llamó a su puerta; ni siquiera por normativa FIFA, puesto que ya jugó también con el Olympique de Lyon en agosto. El presente y futuro de Mariano pinta en blanco… ahora más que nunca en los últimos tres meses. Es un fichaje de invierno para Solari.