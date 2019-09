Mariano Closs: "El relato del gol del Pity Martínez en la final contra Boca es el más glorioso de mi carrera"

El relator reveló cómo fue el momento del tercer gol de River en Madrid ante Boca. "Es el más importante por la trascendencia que tomó", explicó.

Así como la década del 2000 estuvo marcada a fuego por los relatos de Mariano Closs para los hinchas de Boca, el último lustro estuvo marcado a fuego también para los de River por el mismo relator. Y en ese Superclásico inesperado, el periodista de la cadena que transmite la eligió cuál fue la mejor narración de su carrera.

"Yo creo que el gol más importante que relaté fue el del Pity Martínez en la final contra Boca en Madrid por la trascendencia de la gente y del partido, y porque se replicó mil veces", reveló Closs en el programa River en Línea. "Me causó mucha satisfacción todo lo relacionado al gol. En todos los cortes que han hecho, las relaciones que han hecho con alguna imagen me gustó y me pareció muy agradable. Fue un relato final. Fue genial desde donde arranca la jugada hasta al final", agregó.

Además, explicó por qué dijo "el taco no" en la jugada del tanto de Juan Fernando Quintero: "Viendo que ya no había arquero, lo que estoy diciendo es que el taco no lo haga porque si la errás la perdés... Fue como si se lo estuviera diciendo a un compañero mío. Me pareció un contexto muy bueno. La verdad que no me canso",