Maresca revela el secreto de la gran transformación en la vida de Haaland y zanja la situación de Doku

El italiano Enzo Maresca, director técnico del Manchester City, habló sobre numerosos temas importantes antes del esperado enfrentamiento contra el Oporto portugués, previsto para la tarde de mañana martes en el estadio Do Dragão, dentro de las competiciones de la primera jornada de la fase de liga de la Champions League.

Maresca abordó durante la rueda de prensa previa al partido la fortaleza del Oporto y el enorme gasto del Manchester City durante el mercado de fichajes de verano, además del nuevo formato de la Champions League, la situación de Erling Haaland, así como la situación de Rayan Cherki, Nico O'Reilly y Jérémy Doku.

Maresca dijo sobre el enfrentamiento contra el Oporto: "El Oporto es un equipo muy bueno y se caracteriza por un estilo de juego claro y distintivo, por lo que los felicito por ello. Tienen jugadores destacados y una forma de jugar clara, y además cuentan con agresividad tanto con balón como sin él, pero esperamos poder lograr la victoria mañana".

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Y añadió: "El Oporto es un equipo organizado y fuerte en las jugadas a balón parado, y creo que este aspecto se ha convertido en una parte importante del fútbol. Por eso debemos dar lo mejor de nosotros, defender de la manera correcta, intentar marcar goles y ser perfectos en las jugadas a balón parado, porque todos los equipos se han vuelto destacados en este aspecto".

Sobre las declaraciones del entrenador del Oporto acerca del gasto de cerca de 500 millones de euros del Manchester City durante el mercado de fichajes de verano, y si con ellas intentaba poner presión sobre su equipo, Maresca respondió: "Puedes dirigirle esa pregunta a él. Para mí, este asunto no supone ninguna presión, sino que representa una ventaja".

Champions League y poner música

Maresca habló sobre su experiencia previa en la Champions League, diciendo: "Estuve aquí la temporada en la que conseguimos el triplete y viví buenas experiencias con el Chelsea. Es una competición distinta, pero debemos jugar con nuestro estilo habitual, y tenemos que adaptarnos al nuevo formato de la Champions League. Es una competición distinta, pero la ambición sigue siendo la misma".

Y sobre el equipo candidato a coronarse con el título de la Champions League, dijo: "Estamos aquí para dar lo mejor de nosotros. El desarrollo del partido es lo que determinará quién es el candidato a ganar, pues jugar aquí es difícil y la tarea es ardua. Daremos lo mejor de nosotros e intentaremos ganar el partido".

Y sobre poner música durante los entrenamientos del equipo, Maresca explicó: "Es algo que apliqué en el Leicester y en el Chelsea, y lo aplico aquí también. Cuando suena la música, los jugadores se sienten felices, pues son ellos quienes eligen la música por sí mismos".

El secreto del cambio de Haaland y la magnitud del gasto en fichajes

El director técnico del Manchester City abordó el agotamiento mental que podría estar sufriendo Erling Haaland, diciendo: "No es fácil para Erling, ni para los jugadores que participan con sus selecciones nacionales. Cuando notamos que sienten cansancio, lo correcto es concederles un descanso, ya sea para un solo partido o durante una semana".

Y añadió el director técnico del Manchester City: "Lo más importante para mí es garantizar que estén en plena forma y felices, pues necesitamos 11 jugadores en la cima de su disponibilidad".

Y sobre el cambio que ha experimentado Haaland desde su llegada al Manchester City en 2022, Maresca dijo: "Haaland se ha convertido en un hombre maduro y en padre, pues cuando llegó aquí no lo era. Su vida cambió por completo después de tener un hijo. Es un jugador de altísimo nivel y una persona magnífica, pero ahora se ha convertido en un ser humano completo y en un hombre de familia".

Y sobre la magnitud del gasto en fichajes y las crecientes presiones sobre el Manchester City, Maresca dijo: "Cuando estás en un club como el City, las expectativas son mayores. Prefiero centrarme en el trabajo día a día, y para mí, lo más importante es ver que estamos mejorando".

El papel de Rayan Cherki y la situación de O'Reilly y Doku

Maresca habló sobre el papel que desempeña Rayan Cherki con el equipo, explicando: "Siempre existe un plan de juego determinado. Cuando estamos en nuestro propio campo, Rayan retrocede un poco para ajustar el ritmo del juego, mientras que cuando estamos en el campo del rival, necesitamos su presencia en una posición adelantada, ya que representa un gran peligro gracias a sus pases decisivos".

Y añadió: "El asunto depende de la naturaleza del partido. En el enfrentamiento contra el Coventry, que retrocediera un poco mientras estábamos en nuestro campo fue algo positivo, pues aporta una gran calidad a nuestro rendimiento".

Y prosiguió: "Estuvo posicionado en el lugar exacto en el segundo gol contra el Bournemouth, y está ofreciendo un nivel magnífico con nosotros. Además, creo que Phil Foden también es capaz de enviar esos pases decisivos entre líneas, y tenemos muchísima suerte de contar con ambos".

Y sobre la situación de Nico O'Reilly y Jérémy Doku, Maresca dijo: "Nico estará disponible el fin de semana. En cuanto a Doku, no, todavía no. No hay recaída, ya que ha vuelto a los entrenamientos, pero no sé si estará disponible para participar el fin de semana".



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El enfrentamiento contra el Oporto será difícil

Por su parte, Matheus Nunes, jugador del Manchester City, subrayó la dificultad del enfrentamiento contra el Oporto, diciendo: "El enfrentamiento será difícil, pues todos los equipos cuentan con jugadores magníficos. Sé que Pepê es un jugador ofensivo destacado y que domina el juego con ambas piernas. Será un gran enfrentamiento".

Y añadió: "Por lo que he visto, creo que ahora disfrutan de verdad jugando, pues disfrutan mucho controlando el desarrollo del partido, y esa es una gran diferencia. Cuando yo jugaba aquí, el estilo se basaba en las transiciones rápidas; el espíritu combativo forma parte de su ADN, y en cuanto a si están mejor o peor, ese es un asunto que corresponde juzgar a otros".

Y sobre si el enfrentamiento contra el Oporto es la prueba más complicada del City esta temporada, dijo: "No sé si es el enfrentamiento más complicado, pues los enfrentamientos contra el Arsenal y el Crystal Palace también fueron complicados. Nos enfrentamos a uno de los mejores equipos de Portugal, y estoy seguro de que será un enfrentamiento difícil, por lo que debemos ofrecer nuestro mejor nivel".

Comparación entre Guardiola y Maresca

Nunes habló sobre trabajar bajo la dirección de Maresca, diciendo: "Ha traído consigo una energía enorme, y ahora hay una sensación de una energía nueva que domina el ambiente. Tiene una energía muy positiva, y es él quien establece los estándares".

Y sobre la comparación entre Maresca y Pep Guardiola, dijo: "Trabajé con Pep durante tres temporadas, mientras que con Enzo he trabajado apenas unos meses, y quizás pueda responder a esta pregunta después de que pasen otros pocos meses. Ambos tienen una gran pasión, por lo que veo más similitudes que diferencias".

Y Nunes reveló su estado físico antes del enfrentamiento contra el Oporto, diciendo: "Estoy bien, y totalmente listo al 100%. La lesión fue en el tobillo, pues sufrí una entrada dura durante el entrenamiento previo al partido contra el Arsenal, pero ahora estoy bien".

La ambición en la Champions League y el segundo capitán

Y sobre las expectativas acerca del recorrido del Manchester City en la Champions League, Nunes dijo: "Cada año tiene sus circunstancias diferentes. La Champions League es la competición más difícil, especialmente en las rondas eliminatorias, donde cualquier mala actuación lleva a la eliminación de la competición, a diferencia de la Premier League, que te da la oportunidad de compensar. Aspiramos a ganar en cada temporada, y esta temporada no será diferente de la anterior".

Y Nunes habló sobre los nuevos fichajes que ha cerrado el Manchester City, diciendo: "Es realmente asombroso que se hayan unido a nosotros, pues eran los mejores jugadores de sus equipos anteriores. Así funcionan las cosas: unos jugadores se marchan y otros llegan. Debemos ayudarlos a adaptarse, y ellos están muy contentos de estar aquí".

Y sobre el fichaje de Fernández, dijo: "Nosotros como jugadores no conocemos los detalles, pero queremos incorporar a los mejores jugadores, y Enzo es uno de ellos. Sentimos una enorme alegría. Cuando llega un jugador nuevo... han hecho un trabajo magnífico durante el mercado de fichajes".

Y Nunes elogió el papel de liderazgo que desempeña Haaland dentro del equipo, diciendo: "Es el segundo capitán y una figura destacada, pues lo ha ganado todo con el club. Es una persona magnífica, y estoy feliz de que su papel de liderazgo sea cada vez más fuerte y maduro, pues se lo merece con creces".

Y sobre su posición bajo la dirección de Maresca, Nunes dijo: "Creo que será la misma. Quizás haya momentos en los que pueda jugar en otras posiciones, pero principalmente creo que jugaré como lateral derecho esta temporada. Puedo jugar en cualquier posición, y me siento feliz en la posición de lateral derecho".