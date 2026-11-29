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El Manchester City sigue dejándose puntos en la Premier League. Por quinto partido consecutivo no logró volver a la senda de la victoria y tuvo que conformarse con un vibrante empate ante su anfitrión, el Arsenal, en un duelo que mantuvo la tensión hasta el pitido final y que aumenta la presión sobre el italiano Enzo Maresca.

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El empate a dos (2-2) se impuso en el duelo en la cumbre entre el Arsenal y el Manchester City, disputado el domingo por la noche en el Emirates Stadium, en la duodécima jornada de la Premier League. Fue un partido con cuatro goles y vaivenes emocionantes, pero ninguno de los dos equipos logró llevarse los tres puntos.

Mientras el Arsenal sumó un punto que refuerza su posición en lo más alto de la clasificación, el Manchester City recibió un nuevo golpe en la carrera por el título: su racha negativa se ha prolongado a cinco partidos consecutivos sin ganar, una imagen que recuerda a uno de los peores momentos del equipo en los últimos años.

La cadena de estadísticas "Squawka" reveló un dato negativo para el Manchester City: el equipo no ha ganado en cinco partidos consecutivos de la Premier League por primera vez desde 2009 bajo la dirección de Pep Guardiola.

Esta racha cobra una importancia excepcional, ya que es la primera vez que el Manchester City encadena cinco partidos seguidos en la competición sin ganar bajo las órdenes de su entrenador, Maresca, acostumbrado a llevar al equipo a pelear por los títulos y a batir récords.

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El sufrimiento del conjunto celeste comenzó con la derrota ante el Aston Villa por 2-1, antes de caer de nuevo ante el Brighton por 1-0. Después perdió frente al Nottingham Forest por 3-1, y los malos resultados continuaron con el empate ante el Fulham (1-1) hasta llegar al último empate contra el Arsenal (2-2).

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Así, el Manchester City se ha dejado 11 de los 15 puntos posibles en estos cinco partidos, en los que solo ha sumado dos puntos fruto de dos empates, frente a tres derrotas consecutivas.

Estas cifras colocan a Maresca ante el difícil reto de frenar el bajón y recuperar el equilibrio cuanto antes, sobre todo porque, si el equipo sigue dejándose puntos, la persecución del Arsenal en lo más alto de la tabla podría complicarse todavía más.

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El Arsenal sigue líder con un llamativo dato defensivo

Por otro lado, los datos llamativos del duelo en el Emirates no se limitaron a los problemas del Manchester City. La cadena de estadísticas "Opta" destacó un notable logro defensivo del Arsenal relacionado con los penaltis señalados en su contra como local.

Según la cadena, al Arsenal no le han pitado ningún penalti en contra en sus últimos 53 partidos como local en la Premier League, la racha más larga de este tipo del equipo en el Emirates Stadium en la competición.

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Este dato refleja parte de la solidez del conjunto londinense en su estadio, donde ha disputado 53 partidos consecutivos sin verse ante un penalti en contra en la competición.

Aunque el empate ante el Manchester City no le dio los tres puntos, el Arsenal mantuvo su puesto en lo más alto de la clasificación y sigue su camino en la lucha por el título de la Premier League.

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La diferencia de seis puntos enciende la carrera por el título

Con este resultado, el Arsenal elevó su cuenta a 29 puntos y se mantiene líder de la Premier League, mientras que el Manchester City, segundo, llegó a 23 puntos.

La diferencia entre ambos equipos se quedó en seis puntos, después de que el conjunto celeste no lograra aprovechar el enfrentamiento directo para recortar distancias con su rival londinense.

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Entre el liderato relativamente estable del Arsenal y la crisis de resultados que persigue al Manchester City, las próximas semanas se antojan decisivas para definir la lucha por el título, sobre todo porque Maresca está obligado a encontrar soluciones rápidas para cortar la racha negativa antes de que la sucesión de puntos perdidos se convierta en una auténtica crisis que amenace las aspiraciones de su equipo.