Enzo Maresca, director técnico del Manchester City, aseguró que los fichajes de gran calibre que realizó el club durante el mercado de fichajes de verano eran necesarios para poder competir con el Arsenal por el título de la Premier League esta temporada.

El partido en el que el City venció al Coventry por (1-0) este sábado presenció el debut de la dupla Enzo Fernández y Elimane Ndiaye, tras su incorporación al club en el último día del mercado, convirtiéndose en el toque final del proceso de reconstrucción del equipo, cuyo coste superó los 450 millones de libras esterlinas. Tras el encuentro, Maresca se esmeró en justificar estos gastos, señalando que sigue de cerca el arranque del Arsenal en la competición.

El entrenador del Manchester City dijo, según recogió el sitio ESPN: "Si miran desde el partido de la Community Shield, verán que el Arsenal ha disputado dos partidos más y su alineación ha tenido cinco cambios en cada partido".

Y añadió: "Su plantilla cuenta con dos campeones del mundo, Mikel Merino y Martín Zubimendi, y con jugadores de la selección de Inglaterra, Eberechi Eze y Noni Madueke, y al quinto jugador no lo recuerdo con exactitud, pero creo que es Piero Hincapié. Al final, si quieres competir por títulos de alto nivel, necesitas múltiples opciones. El Arsenal tiene las opciones, y nosotros también las tenemos, y hay otros clubes que también las tienen, así que el asunto no se limita solo a nosotros. Estoy muy contento con las opciones disponibles que tenemos, y esto es decisivo si quieres competir".

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Fernández, quien se trasladó al Etihad Stadium en el último día del mercado en una operación récord de 125 millones de libras esterlinas, figuraba inicialmente en el banquillo antes de tener que entrar de forma forzosa tras la lesión de Nico O'Reilly durante el calentamiento. Por su parte, Ndiaye participó como titular en la banda izquierda, mientras que Ayoub Bouaddi entró como suplente en la segunda parte.

Pese a la participación de los recién llegados, se llevó las miradas el otro fichaje de verano, Elliot Anderson, que recibió el premio al hombre del partido después de que sus pases exitosos superaran la suma de los pases de todo el equipo del Coventry.

Maresca comentó sobre la actuación de Anderson: "Estoy muy impresionado con su rendimiento, y no solo hoy; ofreció niveles excelentes ante el Crystal Palace, y también estuvo magnífico contra el Bournemouth pese a haberse unido a nosotros hacía solo una semana y a ser sustituido por una sobrecarga muscular".

Cerró sus declaraciones hablando de la respuesta del jugador: "Pero lo mejor de Elliot es su pasión diaria; siempre pregunta cómo puede evolucionar, y celebramos con él sesiones de análisis individuales en vídeo para que vea cómo mejorar su rendimiento, y esta es la mejor impresión que puede dar cualquier jugador".