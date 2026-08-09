Enzo Maresca, entrenador del Manchester City, dio a entender este domingo que el futuro del internacional egipcio Omar Marmoush con el equipo no está resuelto de manera definitiva, señalando que el deseo del jugador de conseguir más minutos de juego será un factor importante a la hora de determinar su decisión.

Durante unas declaraciones a la prensa recogidas por la cadena "Manchester Evening News", tras la victoria amistosa ante el Atlético de Madrid (3-1) en un partido en el que Marmoush anotó un doblete,Maresca respondió a una pregunta sobre si el egipcio continuará en el equipo: "La respuesta debe ser similar a la que doy sobre James Trafford. Los jugadores entrenan cada día y quieren jugar, así que cuando no participan, no están contentos".

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Y añadió el técnico italiano: "Omar no jugó mucho la temporada pasada, así que es probable que su deseo sea conseguir más minutos. Esto no significa que no vaya a tener más minutos aquí, pero el asunto también depende de su decisión, y de entender su decisión en detalle".

Los dos goles de Marmoush en la portería del Atlético llegaron por obra de su compañero ghanés, Antoine Semenyo, que arrasó el costado derecho defensivo de los colchoneros, mientras que la estrella argelina, Rayan Aït-Nouri, marcó el tercer gol del City en un mano a mano con el portero.

Sobre el centrocampista español, Rodri, dijo Maresca: "En estos momentos, estará en Manchester el miércoles".

El Barcelona mantiene actualmente unas intensas negociaciones para hacerse con la estrella del Manchester City, que ha comunicado a su club su deseo de trasladarse al conjunto blaugrana, pese a estar también en el punto de mira del Real Madrid, según informaciones de prensa.

El Manchester City se prepara para enfrentarse a su compatriota, el Arsenal, en el partido de la Community Shield, previsto para el próximo domingo, que será el primer duelo oficial del equipo bajo la dirección de Maresca, tras la marcha del legendario entrenador Pep Guardiola del feudo del Etihad al final de la temporada pasada.







