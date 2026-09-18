Maresca lanza una advertencia antes del choque más difícil y revela una sorpresa sobre Doku

El Manchester City se prepara para afrontar una nueva prueba en la Premier League, cuando reciba al Sunderland el próximo domingo en el Etihad Stadium, en el marco de la quinta jornada, en un duelo que el entrenador italiano Enzo Maresca aguarda como una de las citas más complicadas del equipo desde el inicio de la temporada.

Antes del esperado encuentro, Maresca abordó durante su rueda de prensa varios asuntos importantes, comenzando por la situación de los lesionados, pasando por la importancia de las rotaciones, hasta llegar a la presión que ha supuesto suceder a Pep Guardiola, además de referirse a la fortaleza del Sunderland y a lo que le espera a su equipo en el próximo partido.

Maresca reveló una evolución positiva sobre el estado del extremo belga Jeremy Doku, que se ha ausentado del Manchester City desde que sufrió una lesión en el gemelo durante el partido de la Community Shield. El técnico italiano señaló que Doku estará, con toda probabilidad, disponible para jugar ante el Sunderland, lo que supone un impulso importante para el equipo antes del esperado duelo.

Las rotaciones dieron a los jugadores la oportunidad de recuperar energías

Maresca habló de los beneficios que obtuvo el equipo al realizar amplios cambios en el once titular durante la victoria sobre el Norwich en la Carabao Cup el jueves.

El técnico italiano explicó que la decisión de dar descanso a varios elementos titulares era necesaria, especialmente después de que algunos jugadores disputaran dos partidos completos ante el Porto y el Manchester United.

Maresca declaró: «Fue algo muy importante. Dimos descanso a los jugadores que disputaron dos partidos completos, 90 minutos consecutivos, ante el Porto y el Manchester United. Era necesario concederles un poco de descanso, y esperamos que estén al máximo de su energía en el partido del domingo, porque será un duelo exigente».

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Maresca revela el secreto del buen arranque

Sobre las razones que contribuyeron a su exitoso comienzo con el Manchester City, Maresca se preocupó de otorgar a sus jugadores la mayor parte del mérito, señalando la rapidez con la que asimilaron sus ideas e instrucciones.

Y dijo: «Ante todo, el mérito es de los jugadores. Lo más importante al incorporarse a un club nuevo es percibir hasta qué punto los jugadores asimilan lo que quiere el entrenador. Observo día tras día, partido tras partido, e incluso con numerosos cambios, que lo que queremos les ha quedado completamente claro».

El técnico italiano también habló de cuánto le ha servido su experiencia previa dentro del club, subrayando que la presencia de algunas personas con las que ya había trabajado le ayudó, aunque al mismo tiempo recalcó que el equipo actual difiere considerablemente del grupo que conoció anteriormente.

Y explicó: «Sin duda, me ayudó la presencia de las mismas personas dentro del club, pero la plantilla de jugadores es completamente distinta; apenas quedan tres o cuatro jugadores de la temporada que pasé aquí anteriormente. Yo paso mi tiempo con los jugadores actuales, por lo que la situación es nueva para mí, y estoy contento de ver una mejoría en el rendimiento».

Suceder a Guardiola: Maresca aclara su postura

Maresca abordó la presión ligada a suceder a Pep Guardiola, subrayando que era consciente desde el principio de que su tarea llegaba en una etapa de transición que vive el club tras una década completa bajo la dirección del técnico español.

Y dijo: «Cuando decidí incorporarme al club, estaba completamente convencido de que era un buen club y de que los jugadores tenían un nivel alto. Al mismo tiempo, era consciente de que el club atravesaba una etapa de cambio tras diez años bajo la dirección del mismo entrenador, además de la marcha de jugadores como Rodri, Bernardo Silva, John Stones y Nathan Aké. Es natural que se produzcan cambios, pero estoy completamente seguro de nuestra capacidad para hacer un buen trabajo».

El entrenador del Manchester City habló asimismo del próximo y prolongado parón internacional, que le concederá un mayor margen de tiempo para revisar el rendimiento del equipo, analizar los partidos anteriores y buscar los aspectos que necesitan desarrollarse.

Maresca declaró: «Durante los parones internacionales, siempre me he ocupado de revisar todos los partidos anteriores y de analizar los aspectos que podemos mejorar, y demás cuestiones, pero dado que disponemos de tres semanas, tendré tiempo suficiente para volver a ver todos los partidos».

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Maresca advierte de la fortaleza del Sunderland

Sobre el duelo ante el Sunderland, Maresca se mostró claro en su valoración de la fortaleza del rival, después de haber seguido su partido ante el Arsenal en directo, antes de volver a ver el encuentro durante los últimos días para analizar sus detalles.

El técnico italiano dijo: «Vi su partido ante el Arsenal en directo, y luego lo volví a ver durante los últimos días. Uno puede apreciar lo fuertes que son, y creo que no merecieron perder aquel partido».

Y añadió: «Son un equipo muy fuerte y cuentan con una excelente preparación, además de que han pasado suficiente tiempo juntos, lo que hace que su estilo sea claro tanto en posesión del balón como sin ella».

El técnico italiano concluyó sus declaraciones sobre el rival diciendo: «Mi impresión tras verlos es que el partido del domingo será el más difícil desde el inicio de la temporada».