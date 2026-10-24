Maresca: la derrota ante el City fue "inmerecida" y esta es la razón de la ausencia de Buonanotte

Enzo Maresca, entrenador del Manchester City, no está preocupado por el nivel de su jugador Marc Guéhi, pese a que ha provocado que su equipo encaje 3 goles en los dos últimos partidos de la Premier League.

Nicolas Jackson guio al Aston Villa a la victoria por 2-1 en el estadio de Villa Park, después de que Guéhi fuera incapaz de controlar el balón en la jugada del primer gol.

En lugar de ello, el balón se le escapó y llegó a John McGinn, que se la cedió a Jackson para que marcara su primer gol del partido, antes de añadir el segundo tanto más tarde.

Guéhi fue sustituido en el descanso, después de haber recibido una tarjeta amarilla en el minuto 32.

Los errores de Guéhi ya habían permitido al Ipswich marcar dos goles en la portería del Manchester City durante el partido entre ambos equipos.

El diario The Guardian publicó las declaraciones de Maresca tras el encuentro, en las que dijo: «No estoy preocupado en absoluto por Marc Guéhi».

Y continuó: «Sé que ha jugado cada minuto desde el inicio de la temporada con nosotros y con la selección inglesa, y eso no es algo fácil. Pero su sustitución también se debió a que tenía una tarjeta amarilla».

Y señaló: «Teniendo en cuenta la forma en la que queremos jugar, basada en la presión y el ímpetu, que un jugador tenga una tarjeta amarilla puede suponer un riesgo en algunas ocasiones. Aun así, no estoy preocupado en absoluto».

El Manchester City remató 15 veces frente a los 8 tiros del Aston Villa, pero cedió puntos por primera vez esta temporada en la Premier League.

El portero Zion Suzuki detuvo varios balones importantes para mantener la ventaja de su equipo durante la segunda mitad, mientras que el Aston Villa marcó sus dos goles con sus dos únicos disparos a puerta.

Maresca dijo: «Creo que merecíamos más de este partido, teniendo en cuenta el número de ocasiones que generamos, así como las ocasiones que permitimos al rival».

Y añadió: «Perdimos porque, probablemente, no fuimos lo suficientemente decisivos dentro del área del Aston Villa».

La cuenta de la red The Touchline en el sitio X publicó las declaraciones de Maresca sobre el motivo de la ausencia del jugador marroquí Ayoub Bouaddi.

Maresca dijo: «Creo que la situación era un poco diferente ante el Paris Saint-Germain. Creo que hoy necesitábamos centrocampistas con cualidades técnicas, y por eso jugaron Sharki y Foden».

Y recalcó: «Pero no hay duda de que Ayoub Bouaddi nos ayudará. Enzo Fernández y Elliot Anderson hicieron un muy buen partido».

Y concluyó: «Tenemos muchos partidos, y con seguridad Ayoub Bouaddi tendrá minutos para participar».