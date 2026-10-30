El italiano Enzo Maresca, director técnico del Manchester City, aseguró que el guardameta del equipo, Gianluigi Donnarumma, no es una opción "intocable", aunque al mismo tiempo subrayó que será la primera y principal elección en la alineación del equipo que se enfrentará al Brighton mañana sábado en la Premier League.

El guardameta italiano ha recibido críticas por su nivel recientemente, tras una serie de errores en los primeros meses de la temporada. La presión sobre el exportero del Paris Saint-Germain aumentó después de la destacada actuación de su suplente, Gerónimo Rulli, en el partido de la Copa de la Liga que el City ganó a mitad de semana ante el Brighton en los penaltis.

A pesar de esta presión, Maresca renovó su plena confianza en su portero de 27 años, confirmando que será titular ante el Brighton en el estadio Etihad el sábado.

Maresca dijo, aclarando su postura, según recogió el sitio ESPN: "Creo que hay una diferencia entre decir que la alineación en este momento es Gigio + 10 jugadores y decir que es un jugador intocable; son dos cosas completamente distintas. No hay ningún jugador imposible de dejar fuera, pero por ahora veo la alineación como Gigio + 10 jugadores".

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El entrenador del Brighton, Fabian Hürzeler, había declarado que buscaba la revancha tras la derrota de su equipo ante el Manchester City en los penaltis después del empate (2-2). Sin embargo, Maresca restó importancia a esas declaraciones, previendo al mismo tiempo una nueva prueba difícil ante el equipo que ocupa el tercer puesto en la tabla de clasificación.

Maresca dijo sobre las declaraciones de revancha: "Será un partido difícil de nuevo. Al margen de si el rival disputa una competición distinta o con una alineación diferente, siempre intentan tomar la iniciativa y presionar para atacar. Tienen muchos jugadores ofensivos y generan numerosas ocasiones, pero nosotros intentaremos dar lo mejor de nosotros para ganar. En cuanto a hablar de revancha y esas cosas, eso les concierne a ellos, no a nosotros".

En respuesta a la afirmación de Hürzeler de que el City tuvo suerte en el duelo de Copa, Maresca comentó escuetamente: "Eso es lo que dijo, y cada entrenador tiene su opinión y su visión de las cosas según lo que ve con sus propios ojos. Respeto lo que dijo, y nosotros preparamos el partido y nos preparamos para él de la mejor manera posible para seguir ganando".

Al margen de la rueda de prensa, Maresca abordó el tema del exjugador del equipo Jack Grealish, actualmente cedido al Everton, tras ser apartado por el club debido a una infracción disciplinaria.

Maresca se negó a dar su opinión sobre si Grealish es capaz de volver a los niveles más altos de nuevo, limitándose a ofrecer un testimonio a su favor al decir: "Sigo creyendo que es un buen chico, tiene un corazón grande y maravilloso, de verdad sigo creyendo en eso".